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Прокуратура взяла на контроль расследование кражи из почтового отделения в Плавске

Прокуратура взяла на контроль расследование кражи из почтового отделения в Плавске

Напомним, 14 января неизвестные похитили из транзитной кассы пять миллионов рублей. А через несколько дней после кражи кассир совершила самоубийство.

Как мы писали ранее, по данному факту полиция возбудила уголовное дело по статье «Кража». Ход расследования по делу прокуратура области взяла на контроль, сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, 19 января в этом же почтовом отделении обнаружили тело 45-летней женщины-кассира. Предположительно, она совершила самоубийство. Обстоятельства случившегося выясняют следователи.

 

 

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 21:51 0
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Почта Россиипять миллионов рублейпрокуратуравзяла на контроль

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