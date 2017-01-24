Погода в Туле 24 января: тепло, мокрый снег

В Туле по-прежнему тепло, обещают небольшой снег и гололедицу.

По данным сайта Метеоинфо, 24 января в Туле будет облачно, с небольшим мокрым снегом. На дорогах гололедица.

Зато по-прежнему тепло: температура воздуха ночью колеблется от -6 до -1 градусов, днем - от -3 до 2 градусов. Средней силы западный ветер до 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 735-740 мм ртутного столба, дальность видимости до 7000 м, во время осадков – до 5000 м.