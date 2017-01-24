новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 24 января: тепло, мокрый снег

Погода в Туле 24 января: тепло, мокрый снег

В Туле по-прежнему тепло, обещают небольшой снег и гололедицу.

По данным сайта Метеоинфо, 24 января в Туле будет облачно, с небольшим мокрым снегом. На дорогах гололедица.

Зато по-прежнему тепло: температура воздуха ночью колеблется от -6 до -1 градусов, днем - от -3 до 2 градусов. Средней силы западный ветер до 5-10 м/с.

Атмосферное давление составит 735-740 мм ртутного столба, дальность видимости до 7000 м, во время осадков – до 5000 м.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:00 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
прогноз погоды

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Прокуратура взяла на контроль расследование кражи из почтового отделения в Плавске
Прокуратура взяла на контроль расследование кражи из почтового отделения в Плавске
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика