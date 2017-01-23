Тульский «Арсенал» уступил «Шахтёру» со счётом 0:1

Фото с сайта ПФК «Арсенал»

Как сообщается на сайте ПФК «Арсенал», по сравнению с контрольным матчем против «Лудогорца» в стартовом составе красно-желтых произошла всего одна замена: вместо защитника Денисова в линию атаки вышел новобранец Расич. Соответственно тактическая схема «Арсенала» приобрела вид 4−4-2. Пару аргентинцу составил Максимов, действовавший ближе к середине поля.

Ахиллесовой пятой канониров в осенней части сезона оставалось нападение. Поэтому к персоне Расича, призванного повысить КПД атаки, столько внимания. По своим габаритам двухметровый легионер похож на нападающего «Арсенала» образца 1998 года Виктора Зубарева, кстати, выступавшего под флагом Казахстана. В том сезоне оружейники боролись за выход в высший дивизион, а Зубарев в первом круге исправно делал свое дело — выигрывал воздух и не раз забивал со «второго этажа».

Хочется верить, что Расич окажется, по крайней мере, не хуже Зубарева. Вряд ли можно судить о потенциале аргентинца по одному тайму, но несколько раз гренадер Федерико оказывался в центре внимания. На 4-й минуте, находясь в хорошей позиции, не попал по мячу после паса Горбатенко. На 13-й минуте Комбаров верховой подачей искал Расича в штрафной, но того опекали сразу несколько соперников. Спустя еще пару минут нападающий скинул мяч Вергаре, но колумбиец оказался в офсайде. Наконец, на 33-й минуте Расич пробил в створ, однако сделал это предсказуемо, не доставив хлопот голкиперу «Шахтера» Ткачуку.

Поиск оптимальных связей, большие нагрузки, накопившаяся под занавес сбора усталость — объективные причины того, что игра в понедельник не изобиловала голевыми моментами. Хотя и при таком раскладе арсенальцы должны были забивать. Во втором тайме Рыжков опасно пробил низом в дальний угол — горняков выручил вратарь Багинский. Чуть позже Шевченко на дриблинге убрал оппонента, но ударил в другого защитника.

Казалось, и второй январский спарринг «Арсенал» завершит вничью, как вдруг арбитр назначил совсем не очевидный пенальти в игровом эпизоде с участием Хагуша. Серб Стоянович, на футболке которого было написано «Ветров», пробил в «девятку» ворот Березина — 0:1.

И уже в добавленное время туляки могли сравнять счет. Со штрафного прямо по центру ворот Рыжков направил мяч в нижний угол. Багинский отразил его перед собой, но подоспевший Беляев не смог добить мяч в сетку.

24 января «Арсенал» вернется в Россию.