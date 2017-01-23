В Туле построят полигон для плавления снега

Евгений Авилов поручил Владиславу Галкину в течение месяца проработать вопрос организации официального полигона для складирования и плавки снега.

Евгений Авилов поручил Владиславу Галкину в течение месяца проработать вопрос организации официального полигона для складирования и плавки снега.

Сейчас у нас есть официально утвержденные места для вывоза снега, на которых его просто складируют до весны. Планируемый же полигон позволит плавить снег, очищая талые воды от мусора и примесей.

Зачем это нужно?

Главное преимущество плавления перед складированием – этот способ полезнее для экологии. Снегоплавильные машины помимо утилизации снега занимаются его очисткой, при этом инородные вкрапления из снега отправляются на свалку мусора, а расплавленный снег водой уходит в канализацию в течение дня.