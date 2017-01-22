19-летний житель поселка Болохово сообщил о заминировании «Гостиного двора» в Туле

21 января 2017 года в 20.20 в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о том, что в ТЦ «Гостиный двор», что на улице Советской, заложена взрывчатка.

Сотрудники полиции незамедлительно вывели всех посетителей центра за пределы здания. Их, по некоторым данным, было несколько сотен человек.

Специалисты-кинологи со служебными собаками обследовали подземные парковки, вестибюли, подсобные и торговые помещения. В итоге никаких опасных предметов обнаружено не было.