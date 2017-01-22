19-летний житель поселка Болохово сообщил о заминировании «Гостиного двора» в Туле
Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.
21 января 2017 года в 20.20 в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о том, что в ТЦ «Гостиный двор», что на улице Советской, заложена взрывчатка.
Сотрудники полиции незамедлительно вывели всех посетителей центра за пределы здания. Их, по некоторым данным, было несколько сотен человек.
Специалисты-кинологи со служебными собаками обследовали подземные парковки, вестибюли, подсобные и торговые помещения. В итоге никаких опасных предметов обнаружено не было.
В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность звонившего. Им оказался житель посёлка Болохово Киреевского района 1998 года рождения. Молодой человек был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции «Центральный».
В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 207
УК РФ. Санкцияданной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет.