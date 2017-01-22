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19-летний житель поселка Болохово сообщил о заминировании «Гостиного двора» в Туле

19-летний житель поселка Болохово сообщил о заминировании «Гостиного двора» в Туле

Молодой человек задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.

21 января 2017 года в 20.20 в дежурную часть УМВД России по Тульской области поступило сообщение о том, что в ТЦ «Гостиный двор», что на улице Советской, заложена взрывчатка.

Сотрудники полиции незамедлительно вывели всех посетителей центра за пределы здания. Их, по некоторым данным, было несколько сотен человек.

Специалисты-кинологи со служебными собаками обследовали подземные парковки, вестибюли, подсобные и торговые помещения. В итоге никаких опасных предметов обнаружено не было.

В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность звонившего. Им оказался житель посёлка Болохово Киреевского района 1998 года рождения. Молодой человек был задержан и доставлен в дежурную часть отдела полиции «Центральный».

В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до трёх лет.

 

 

сегодня, в 11:32 +2
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Место
ТулаТЦ Гостиный двор

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