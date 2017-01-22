новости
новости
Регистрация
В Туле в районе Южного рынка столкнулись Merсedes-benz и «семерка»
Фото 1tulatv.ru и Дмитрия Дзюбина.

В Туле в районе Южного рынка столкнулись Merсedes-benz и «семерка»

Сейчас машины уже растащили, проспект снова свободен.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, сегодня, 22 января, около 14.30 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП. 

Столкнулись Merсedes-benz и ВАЗ-2107. Авария произошла в районе остановки «Педуниверситет». По предварительной информации, один из водителей выехал не на свой сигнал светофора в нарушение правил.

В аварии никто не пострадал. Последствия ДТП, собравшего приличную пробку на проспекте, ликвидировали. 

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.

Галерея
ДТП 22 января Тула, Фото: 1
ДТП 22 января Тула, Фото: 2
ДТП 22 января Тула, Фото: 3
ДТП 22 января Тула, Фото: 4
ДТП 22 января Тула, Фото: 5
ДТП 22 января Тула, Фото: 6
ДТП 22 января Тула, Фото: 7
ДТП 22 января Тула, Фото: 8
показать все фотографии
сегодня, в 16:04 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПавария
Место
Тулапроспект Ленина

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Суворове школьников вместо уроков заставляют чистить снег?
В Суворове школьников вместо уроков заставляют чистить снег?
В Алексине 12-летнего школьника покусали бродячие собаки
В Алексине 12-летнего школьника покусали бродячие собаки
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика