В Туле в районе Южного рынка столкнулись Merсedes-benz и «семерка»

Фото 1tulatv.ru и Дмитрия Дзюбина.

Сейчас машины уже растащили, проспект снова свободен.

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, сегодня, 22 января, около 14.30 на проспекте Ленина в Туле произошло ДТП.

Столкнулись Merсedes-benz и ВАЗ-2107. Авария произошла в районе остановки «Педуниверситет». По предварительной информации, один из водителей выехал не на свой сигнал светофора в нарушение правил.

В аварии никто не пострадал. Последствия ДТП, собравшего приличную пробку на проспекте, ликвидировали.

Сотрудники ГИБДД выясняют причины аварии.