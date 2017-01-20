За липовую справку об инвалидности руководитель учреждения медико-социальной экспертизы выплатит штраф

Советский районный суд Тулы рассмотрел уголовное дело в отношении 56-летнего руководителя бюро №13 филиала Главного бюро медико-социальной экспертизы по Тульской области» Министерства труда и социальной защиты РФ. Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК (получение должностным лицом взятки в значительном размере).

Суд установил, что мужчина работал в должности врача в указанном учреждении. В ноябре 2016 года он получил от жителя Тулы взятку в виде в сумме 30 тысяч рублей.

Деньги мужчине были переданы для того, чтобы он установил некоему гражданину первую группу инвалидности бессрочно до назначенного дня проведения медико-социальной экспертизы, а также без его фактического присутствия.

В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и заявил ходатайство о рассмотрении дела в особом порядке судебного разбирательства.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 400 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с признанием лиц инвалидами в установленном законом порядке на срок 2 года.

Подсудимому засчитан срок нахождения под стражей и под домашним арестом, и назначено окончательное наказание в виде штрафа в размере 350 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с признанием лиц инвалидами в установленном законом порядке на срок 2 года.

Мера пресечения осужденному в виде домашнего ареста отменена. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебным департаментом Тульской области.