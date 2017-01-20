В Туле состоялся праздник хоровой музыки «Серебряный камертон»
Все участники получили дипломы и памятные призы.
19 января в МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» прошел ежегодный праздник хоровой музыки «Серебряный камертон». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.
В празднике участвовали пять хоров города из четырех образовательных учреждений (МБОУ «Центр образования №10 имени А.В. Чернова», МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», МБОУДО «Детско-юношеский Центр»).
По мнению жюри, лучшим хормейстером стала Ольга Георгиевна Астапенко МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»), лучшим концертмейстером стала – Ольга Ивановна Филатова (МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»).
Жюри выявило победителей в следующих номинациях:
- Номинация «Высокое исполнительское мастерство» – хоровой коллектив «Прелюдия», МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», педагог Ольга Георгиевна Астапенко, концертмейстер Ирина Николаевна Шемонаева.
- Номинация «Чистота интонации и качество звучания» – хоровой коллектив «Возрождение» и ансамбль звонарей «Перезвон», МБОУДО «Детско-юношеский Центр», хормейстер Татьяна Ильгисовна Ермолова, концертмейстер Екатерина Вячеславовна Шишкова, педагог звонарей Галина Васильевна Петровичева.
- Номинация «Художественное воплощение музыкального произведения» – хоровой коллектив «Маленькие звездочки», МБОУ «Центр образования №10 имени А.В. Чернова», педагог Галина Павловна Мартыненкова, концертмейстер Марина Владимировна Зотова.
- Номинация «Активное участие и массовость» – хоровой коллектив «Искорки» (младшая и средняя группы), МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», педагог Василий Петрович Янковский, концертмейстер Ольга Ивановна Филатова.
Специальным сладким призом от оргкомитета награжден хоровой коллектив «Возрождение» МБОУДО «Детско-юношеский центр».
Все участники получили дипломы и памятные призы.