В Туле состоялся праздник хоровой музыки «Серебряный камертон»

Все участники получили дипломы и памятные призы.

19 января в МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества» прошел ежегодный праздник хоровой музыки «Серебряный камертон». Об этом сообщает пресс-служба администрации Тулы.

В празднике участвовали пять хоров города из четырех образовательных учреждений (МБОУ «Центр образования №10 имени А.В. Чернова», МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова, МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», МБОУДО «Детско-юношеский Центр»).

По мнению жюри, лучшим хормейстером стала Ольга Георгиевна Астапенко МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова»), лучшим концертмейстером стала – Ольга Ивановна Филатова (МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества»).

Жюри выявило победителей в следующих номинациях:

Номинация «Высокое исполнительское мастерство» – хоровой коллектив «Прелюдия» , МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», педагог Ольга Георгиевна Астапенко, концертмейстер Ирина Николаевна Шемонаева.

– хоровой коллектив , МБОУ «Центр образования №44 им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова», педагог Ольга Георгиевна Астапенко, концертмейстер Ирина Николаевна Шемонаева. Номинация «Чистота интонации и качество звучания» – хоровой коллектив «Возрождение» и ансамбль звонарей «Перезвон» , МБОУДО «Детско-юношеский Центр», хормейстер Татьяна Ильгисовна Ермолова, концертмейстер Екатерина Вячеславовна Шишкова, педагог звонарей Галина Васильевна Петровичева.

– хоровой коллектив и ансамбль звонарей , МБОУДО «Детско-юношеский Центр», хормейстер Татьяна Ильгисовна Ермолова, концертмейстер Екатерина Вячеславовна Шишкова, педагог звонарей Галина Васильевна Петровичева. Номинация «Художественное воплощение музыкального произведения» – хоровой коллектив «Маленькие звездочки» , МБОУ «Центр образования №10 имени А.В. Чернова», педагог Галина Павловна Мартыненкова, концертмейстер Марина Владимировна Зотова.

– хоровой коллектив , МБОУ «Центр образования №10 имени А.В. Чернова», педагог Галина Павловна Мартыненкова, концертмейстер Марина Владимировна Зотова. Номинация «Активное участие и массовость» – хоровой коллектив «Искорки» (младшая и средняя группы), МБУДО «Городской центр развития и научно-технического творчества детей и юношества», педагог Василий Петрович Янковский, концертмейстер Ольга Ивановна Филатова.

Специальным сладким призом от оргкомитета награжден хоровой коллектив «Возрождение» МБОУДО «Детско-юношеский центр».

Все участники получили дипломы и памятные призы.