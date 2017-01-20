Руководство отделения почты в Плавске окажет помощь семье погибшей сотрудницы
Правоохранительные органы сейчас ведут расследование всех обстоятельств, мотивов и причин случившегося.
Пресс-служба тульского филиала «Почты России» прокомментировала трагическое событие в Плавске.
Напомним, после того, как 14 января в одном из почтовых отделений Плавска неизвестные похитили пять миллионов рублей, 19 января в этом же отделении обнаружили тело 45-летней женщины, предположительно покончившей жизнь самоубийством. Погибшая работала кассиром в отделении.
«УФПС Тульской области сообщает, что филиал оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в выяснении всех обстоятельств, мотивов и причины случившегося. Руководством филиала будет оказана помощь семье сотрудницы», – сообщили в пресс-службе «Почты России».
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