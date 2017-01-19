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Туляки смогут жаловаться на органы опеки

Туляки смогут жаловаться на органы опеки

Общественная палата России откроет горячую линию, куда граждане смогут обращаться с жалобами на органы опеки и попечительства.

Члены Общественной палаты РФ инициировали создание рабочих групп, которые будут вести мониторинг изъятия детей из российских семей. Об этом сообщается на официальной странице ОП РФ ВКонтакте.

Однако также запустят горячую линию, куда граждане смогут обращаться с жалобами на сами органы опеки и попечительства.

По словам Юлии Зимовой, члена комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства, мониторинг будет вестись различными методами, в том числе с помощью общения с гражданами и специального анкетирования.

Автор: Ирина Голубицкая, сегодня, в 08:23 +1
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