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МЧС предупреждает об усилении ветра в Тульской области

МЧС предупреждает об усилении ветра в Тульской области

Порывы ветра местами достигнут 17 м/с.

20 января в Тульской области объявлено метеопредупреждение. Как сообщает МЧС, в ближайшие 1-3 часа с сохранением днем в нашем регионе ожидается усиление западного ветра с порывами 12-17 м/с. Небольшой, местами умеренный снег. На дорогах гололедица.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает жителям региона о соблюдении правил личной безопасности:

  1. Машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций.
  2. Находясь на улице, обходите рекламные щиты, шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.
  3. Избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).

Водителям рекомендуется быть предельно осторожными, внимательными, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения!

Пешеходам при гололедице стоит отказаться от сапог на высоком каблуке в пользу обуви на мягкой рифленой подошве. Верхняя одежда не должна сковывать движения и затруднять обзор, например, глубоким капюшоном или высоким воротником.

Не носите в руках сумки на длинных ручках, особенно тяжелые, так как они смещают центр тяжести и делают походку неустойчивой. Старайтесь не держать руки в карманах. По улицам, покрытым слоем льда, передвигайтесь медленно. Старайтесь избегать обледенелых участков, идите по песку, который рассыпают на улицах. Обходите все места с наклонной поверхностью.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:01 +1
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