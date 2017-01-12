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В аварии в Воловском районе пострадал 11-летний мальчик
Фото предоставлено пресс-службой ГУ МЧС России по Тульской области

В аварии в Воловском районе пострадал 11-летний мальчик

12 января на 285-м км трассы «Дон» иномарка врезалась в металлический отбойник.

Как сообщили Myslo в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области, ДТП произошло в 15.30. 40-летний водитель автомобиля «Фольксваген Каравелла» предположительно не справился с управлением и врезался в металлический отбойник.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир, 11-летний мальчик. Ребёнок находился в детском удерживающем устройстве. Обоих госпитализировали.

По информации областного УМВД всего в салоне находилось пятеро детей возрастом от 2 до 10 лет, все — с детскими удерживающими устройствами, а также их отец и мать.

Госавтоинспекция Тульской области напоминает водителям о том, что обильные осадки в виде снегопада ухудшают видимость на дороге, усложняются дорожные условия, и как следствие возрастает количество дорожно-транспортных происшествий.

Основная причина – это несоблюдение водителями скоростного режима, несоблюдение дистанции между автомобилями, частое маневрирование при движении, ведь даже резкий поворот руля может спровоцировать занос автомобиля, в результате чего водитель потеряет управление над транспортным средством.

Не забывайте перед началом движения проверять свой автомобиль на наличие технических неисправностей, а также очищать свое транспортное средство от снега и наледи, особенно внешние световые приборы, для того чтобы ваши действия и намерения видели другие участники дорожного движения.

Помните, что от ответственности и предусмотрительности каждого участника дорожного движения зависит безопасность на дорогах!

Автор: Ирина Суркова, сегодня, в 18:13 0
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