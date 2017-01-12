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Репетиция губернаторского духового оркестра в Дворянском собрании

Репетиция губернаторского духового оркестра в Дворянском собрании

Музыканты опробовали новые духовые инструменты

Губернаторский духовой оркестр – ведущий коллектив Тульской областной филармонии. Он принимает участие во всех крупных концертных программах города и области.

Оркестр ведёт активную гастрольно-концертную работу, принимает участие в значимых международных фестивалях: в Москве, Белгороде, Орле, Брянске, Ярославле, Чернигове (Украина), где был удостоен званий лауреата. 

В 2016 году оркестр стал инициатором и главным участником первого международного духового фестиваля «Фанфары Тульского Кремля», который прошел в сентябре в Туле.

11 января губернатор Тульской области Алексей Дюмин посетил репетицию оркестра в колонном зале Дома Дворянского собрания, где в настоящее время и находится его репетиционная база.

Алексей Дюмин пообщался с музыкантами вручив им новые духовые инструменты: альт-саксофон и баритон ROY BENSON BH-202 BB. Инструменты были приобретены за счет средств фонда развития Тульской области «Перспектива».  Также глава региона также сообщил о принятом решении поощрить творческий коллектив.

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Репетиция губернаторского оркестра, Фото: 3
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:15 0
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