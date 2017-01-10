В Новомосковске двое мужчин ограбили бюро ритуальных услуг

В Новомосковске полицейские задержали подозреваемых в совершении грабежа, сообщает пресс-служба областного УМВД. Объектом для посягательства злоумышленники выбрали бюро ритуальных услуг.

По предварительным данным, ранее судимый бывший работник бюро вместе со своим подельником избил сторожа. Затем негодяи забрали имущество — планшетный компьютер, ноутбук, мобильный телефон и другие вещи, не относящиеся к деятельности организации. Ущерб, нанесённый законному владельцу, составил 80 тысяч рублей.

В результате проведённых мероприятий полицейские выяснили личности обоих злоумышленников и их местонахождение. Подозреваемые признались в содеянном. Полицейские обнаружили и изъяли у них похищенное. Возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Грабёж».