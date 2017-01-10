К осени 2016 году долги туляков по ипотеке достигли 36,8 млрд рублей
В Банке России уточнили, что туляки в прошлом году получали ипотечные кредиты исключительно в рублях.
Задолженность жителей Тульской области по ипотеке составила 36,8 млрд рублей. Такие данные по состоянию на 1 ноября 2016 года приводит пресс-служба отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.
За десять месяцев прошлого года в регионе выдано 6565 ипотечных кредитов на общую сумму 10,4 млрд рублей.
По данным ведомства, количество жилищных ипотечных кредитов в регионе увеличилось почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года.
В Банке России уточнили, что туляки в прошлом году получали ипотечные кредиты исключительно в рублях. Средний срок кредитования составляет 15,2 года. Ставка по ипотеке в рублях снизилась за год с 13,7% до 12,8%.