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К осени 2016 году долги туляков по ипотеке достигли 36,8 млрд рублей
Источник фото: srb62.ru

К осени 2016 году долги туляков по ипотеке достигли 36,8 млрд рублей

В Банке России уточнили, что туляки в прошлом году получали ипотечные кредиты исключительно в рублях.

Задолженность жителей Тульской области по ипотеке составила 36,8 млрд рублей. Такие данные по состоянию на 1 ноября 2016 года приводит пресс-служба отделения по Тульской области ГУ Банка России по ЦФО.

 За десять месяцев прошлого года в регионе выдано 6565 ипотечных кредитов на общую сумму 10,4 млрд рублей. 

По данным ведомства, количество жилищных ипотечных кредитов в регионе увеличилось почти на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. 

В Банке России уточнили, что туляки в прошлом году получали ипотечные кредиты исключительно в рублях. Средний срок кредитования составляет 15,2 года. Ставка по ипотеке в рублях снизилась за год с 13,7% до 12,8%. 

Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 18:07 +1
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