Запись к тульским врачам через интернет станет проще и удобнее

Все недочеты в работе портала «Доктор.71» устранят в 2017 году.

О качестве работы электронной записи к врачу сегодня в рамках пресс-конференции рассказал министр по информатизации, связи и открытому управлению Ярослав Раков.

– В работе портала есть шероховатости, но мы их устраняем. Надо понимать, что это большая система, где одновременно находятся до 20 тысяч человек. Естественно, случаются сбои, – отметил он.

При этом руководитель ведомства подчеркнул, что в рамках исполнения поручения губернатора все недочеты в работе систем портала «Доктор.71» должны быть устранены министерством до конца 2017 года.

– Сейчас, например, нет привязки пользователей к участковым врачам. В этом году мы решим эту проблему. Также на сайте появится карта, на которой будут указаны названия ближайших больниц, чтобы те, кто не знает название медучреждения, мог выбрать его на карте, – пояснил он.

Также Ярослав Раков отметил, что совместно с министерством здравоохранения Тульской области сейчас разрабатываются пути решения проблемы замены врача, если тот заболел сам и ушел на больничный или по какой-то другой причине не вышел на работу. Сейчас, если это не экстренный случай, пациент вынужден ждать выздоровления лечащего врача, перезаписываться и вновь ждать от недели до двух (в зависимости от загруженности участка) дня приема.

– Мы работаем в тандеме и еженедельно с минздравом проводим совещания по поводу работы портала, – подчеркнул Ярослав Раков.