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В Туле пожарные спасли мужчину из горящей квартиры
Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В Туле пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

В результате происшествия сгорели постельные принадлежности.

9 января в Туле в многоквартирном доме на улице Пузакова произошел пожар. О возгорании квартиры на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили в 14.35.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-3, один пожарный расчет ПСЧ-2 и автолестница для работ на верхних этажах здания. Пожар был ликвидирован в 14.45. Пострадавших нет.

Из горящей квартиры пожарные спасли мужчину.

В результате происшествия сгорели постельные принадлежности на площади 3 кв. м, помещения квартиры закоптились. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 16:28 +1
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