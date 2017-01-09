В Туле пожарные спасли мужчину из горящей квартиры

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

9 января в Туле в многоквартирном доме на улице Пузакова произошел пожар. О возгорании квартиры на пульт диспетчера «Единой службы спасения-112» сообщили в 14.35.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-3, один пожарный расчет ПСЧ-2 и автолестница для работ на верхних этажах здания. Пожар был ликвидирован в 14.45. Пострадавших нет.

Из горящей квартиры пожарные спасли мужчину.

В результате происшествия сгорели постельные принадлежности на площади 3 кв. м, помещения квартиры закоптились. Причина пожара устанавливается. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.