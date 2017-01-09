Тульское предприятие не перечислило в Пенсионный фонд более 940 тысяч рублей

Такая «задолженность» скопилась за год.

Прокуратура Ленинского района проверила информацию управления Пенсионного фонда РФ в Туле о нарушении ООО «Плодоовощная компания» законодательства об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование.

В силу требований ст. 22 Трудового кодекса РФ, работодатель обязан осуществлять обязательное пенсионное страхование работников в порядке, установленном федеральными законами. А на основании ст. 14 Федерального закона № 167-ФЗ от 15.12.2001 «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» страхователь обязан своевременно и в полном объеме уплачивать страховые взносы в бюджет Пенсионного фонда РФ.

В ходе проверки выяснилось, что на счет Государственного учреждения Управления пенсионного фонда Российской Федерации сумма страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование от ООО «Плодоовощная компания»не перечисляется.

По состоянию на 20 декабря 2016 года задолженность ООО «Плодоовощная компания» за первый и второй кварталы 2016 года составила 940 329 руб. 05 коп.

Прокуратурой района в отношении генерального директора ООО «Плодоовощная компания» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

Государственной инспекцией труда в Тульской области по результатам рассмотрения дела об административном правонарушения руководитель Общества привлечена к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.