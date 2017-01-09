новости
новости
Регистрация
Мошенники из Тульской области обманули иркутскую пенсионерку

Мошенники из Тульской области обманули иркутскую пенсионерку

Женщина лишилась 53 тысяч рублей.

В Иркутске 61-летняя пенсионерка заявила в полицию о том, что ее обманули мошенники. Женщина рассказала: ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Пенсионного фонда. Аферисты сообщили пожилой женщине, что ей полагается «президентская выплата».

Не подозревая подвоха, доверчивая пенсионерка сообщила конфиденциальные данные своей банковской карты и лишилась 53 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что абонентский номер предполагаемых злоумышленников зарегистрирован в Тульской области. Об этом сообщает портал «Irk.ru».

Напомним, что похожая ситуация произошла в Туле в ноябре. Тогда телефонные мошенники обманули пенсионера на 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. А в начале декабря полицейские задержали подозреваемого. 46-летний мужчина был соучастником преступной группы, которая обманным путем вытягивала деньги из пенсионеров.

Подозреваемый приезжал по указанным ему адресам и представлялся уполномоченным лицом, которому нужно отдать деньги. Получив денежные средства, мужчина переводил их сообщникам в другой регион, оставляя себе заранее оговоренный процент.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 09:37 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаИркутск
Прочее
обманули пенсионеркумошенникиполиция

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Дмитрий Балашов, генеральный директор ФК «Арсенал»: «Новички скоро будут!»
Дмитрий Балашов, генеральный директор ФК «Арсенал»: «Новички скоро будут!»
СМИ: Владимир Габулов подписал контракт с «Арсеналом»
СМИ: Владимир Габулов подписал контракт с «Арсеналом»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru

18+

© 2005-2017 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Яндекс.Метрика