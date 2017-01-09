Мошенники из Тульской области обманули иркутскую пенсионерку

В Иркутске 61-летняя пенсионерка заявила в полицию о том, что ее обманули мошенники. Женщина рассказала: ей позвонили неизвестные и представились сотрудниками Пенсионного фонда. Аферисты сообщили пожилой женщине, что ей полагается «президентская выплата».

Не подозревая подвоха, доверчивая пенсионерка сообщила конфиденциальные данные своей банковской карты и лишилась 53 тысяч рублей.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что абонентский номер предполагаемых злоумышленников зарегистрирован в Тульской области. Об этом сообщает портал «Irk.ru».

Напомним, что похожая ситуация произошла в Туле в ноябре. Тогда телефонные мошенники обманули пенсионера на 400 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело. А в начале декабря полицейские задержали подозреваемого. 46-летний мужчина был соучастником преступной группы, которая обманным путем вытягивала деньги из пенсионеров.

Подозреваемый приезжал по указанным ему адресам и представлялся уполномоченным лицом, которому нужно отдать деньги. Получив денежные средства, мужчина переводил их сообщникам в другой регион, оставляя себе заранее оговоренный процент.