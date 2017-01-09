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Дмитрий Балашов, генеральный директор ФК «Арсенал»: «Новички скоро будут!»

Дмитрий Балашов, генеральный директор ФК «Арсенал»: «Новички скоро будут!»

О трансферных планах канониров – в специальном интервью для Myslo.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов специально для Myslo рассказал об итогах осенней части чемпионата и планах на подготовительный период.
 

О болельщиках и «Арсенале-2»

— Дмитрий Викторович, Ваши сто дней на посту гендиректора «Арсенала» прошли, и пора подводить первые итоги…
 
- Итог один: работы непочатый край. У нас сейчас одна глобальная проблема: подготовиться к весне и решить задачу по сохранению места в Премьер-лиге. Решим эту задачу, тогда, надеюсь, будем ставить более глобальные цели.
 
— Чем работа в Туле отличается от клубов, в которых Вы трудились раньше?
 
- Глобально — ничем. Неважно, «Локомотив» это, «Динамо» или «Венеция». Те же проблемы.
 
— Какие в первую очередь перед Вами ставили задачи при назначении?
 
- Даже не задачи — указания. Разобраться, как работает клуб, как работает офис, как организована логистика, финансирование. Сейчас, в межсезонье, перед нами стоит большая спортивная задача.
 
— А есть направления в работе клуба, за которые Вы уже более-менее спокойны?
 
- Спокоен за работу офиса. Приятно удивлен самоотдачей, желанием трудиться на благо «Арсенала». Спасибо господину Никитину за то, что оставил чистый, профессиональный клуб.
 
— Говорили о том, что Вы собираетесь переезжать.
 
- Офис переезжает 10 января на Восточную трибуну. Наконец-то будем работать в тех условиях, в каких и должен работать клуб Премьер-лиги.
 
— А президент?
 
- У президента будет кабинет под другой трибуной. Сейчас мы занимаемся ремонтом его помещения.
 
— А что было самым проблемным местом в первые дни Вашей работы в Туле?
 
- Заполнение заявочного листа в 30 человек. Это нонсенс. Я больше 20 лет в футболе, но для меня это необъяснимо: как при наличии молодежной и второй команды не заполнить заявочный список в 30 фамилий? Кроме того, состояние детского футбола. Детям негде даже тренироваться! Нет какой-то методики, по которой работают детские команды. Уже все давно обратили внимание на резервы, на свою молодежь. У нас в этом плане просто пустота.
 
— И с каких шагов предполагаете начать?
 
- Наверное, мы начнем со школы. Сделаю предложение президенту клуба о том, чтобы школа была в структуре клуба. Пока мы на договорной основе работаем. А с академией все упирается в материально-техническую базу, которой нет.
 
— «Арсенал-2» клубу все-таки нужен?
 
- В том виде, в котором он есть сегодня, я не вижу в нем необходимости. Мы не получили за последнее время ни одного игрока из «Арсенала-2». А видим лишь последние места, затратную финансовую часть.
 
Нужно провести реконструкцию так, чтобы это приносило плоды. Мы же видим, как молодежка осенью заиграла по-другому.
 
Результат — подписали контракт с Мингазовым, уже подписан с Изотовым.
 
— Не все команды Премьер-лиги могут похвастаться, что у них в составе есть два местных воспитанника и еще столько же ходят в перспективных.
 
- И это десятая часто того, что должно быть в Туле. Настолько футбольный регион.
 
— Нет идеи объединить «Дон» и «Арсенал-2», чтобы команда играла в Новомосковске?
 
- Там неплохая база. Я в свое время знал команду «Дон» Новомосковск, она играла на неплохом уровне во Втором дивизионе. Почему нет?
 
— На вторую половину трибуны, где сидят гости, реально продавать билеты? Или безопасность дороже?
 
- Я за то, чтобы заполнять стадион полностью. Тем более, видя, как болеют в Туле. Это впечатляет. Я поражен культурой боления, внешним видом того, что происходит на стадионе.
 
— Тогда надо, чтобы стадион забивался полностью не только на центральных играх.
 
- В этом плане мы уже начали очень активную работу, запущена специальная зрительская программа. Были холода, договорились с воинской частью и устроили на стадионе полевую кухню. Перед входом на арену проводим мастер-классы с футболистами, которые в этот день вне заявки. Дайте нам хорошую погоду, мы еще много интересного придумаем.
 
— Где-то в воздухе носится идея строительства более современного стадиона?
 
- Не буду обманывать, даже не говорим об этом. В плане проекта еще бы пару полей нам построить для детей и дополнительное для основной команды. Потому что чуть получаем проблему с погодой, едем в Подмосковье тренироваться. Это никуда не годится. А о стадионе надо думать, когда команда закрепится в Премьер-лиге. Сейчас вот построили в Мордовии стадион, и что там будет после чемпионата мира?
 

На Фримпонга тоже рассчитываем

— В конце года Вы огорошили всех болельщиков сообщением о том, что на трансферы у «Арсенала» денег нет.
 
- Это чтобы пресечь все подобные разговоры. А то любое мое общение с контрагентами, футбольными людьми, начинается с фразы: у вас же денег полно. Это, мягко говоря, не так. Но «Арсенал» на сегодняшний день один из немногих клубов России, который ушел в новый год вообще без долгов.
 
— Нет долгов — значит, особо и не тратите ни на что.
 
- Есть ежедневная деятельность клуба, есть перелеты, проживание, зарплата, премиальные. Так что ежемесячные затраты приличные.
 
— И все-таки проясните ситуацию с новыми игроками…
 
- Поймите: ситуация меняется каждый день. Любое неосторожное слово может сыграть нам в минус, и у нас вся система начинает сбиваться. А сейчас идет именно системная работа по привлечению новичков. Она очень сложная, зависит от многих людей.
 
— И все-таки… Комбаров, Дьяков — они одной ногой в «Арсенале»?
 
- Контракт на сегодняшний день не подписан ни один.
 
— Но Семшов приходит.
 
- Он с десятого числа приступит к работе в качестве помощника главного тренера. Он много, надеюсь, даст нам и в человеческом плане, и в профессиональном. И с Кирьяковым у него прекрасный контакт.
 
— А Вы насколько хорошо с ним знакомы?
 
- С Семшовым мы хорошо знакомы еще по «Динамо». Не прекращали общаться и после его ухода в «Зенит».
 
— А Фримпонг в команде?
 
- Он в команде, в отпуске. А на каком основании разрывать с ним контракт?
 
— Хотя бы потому, что он всю осень не играл.
 
- У нас много кто не играл. Я таких, как Фримпонг, назову вам человек десять.
 
— И с Кирьяковым, говорят, у него конфликт.
 
- Не может быть конфликта у главного тренера и футболиста. Поскольку он не покинул команду, значит, ничего такого не было. Мы рассчитываем на всех футболистов без исключения.
 
— А что с нападающими? Пишут, у Девича вот заканчивается контракт с «Рубином». Как заполучить игрока такой квалификации?
 
- На рынке много хороших игроков, в том числе нападающих. Здесь должно совпасть несколько моментов. Первое — желание самого футболиста играть в «Арсенале». Второе — возможность «Арсенала» выполнить его условия.
 
Очень многое зависит от качества переговоров и бюджета, который мы можем этому футболисту предложить.
 
Но нападающего хорошего уровня можно получить.
 

Хороший нападающий в Туле будет

 
— Сколько, по Вашим предположениям, отправится новичков в «Арсенале» на первые сборы?
 
- Максимальное количество, те, с кем мы успеем договориться. Кто-то ведь может подъехать не с начала, а дня через три после начала сборов.
 
— То есть, условно, человек пять-шесть новичков могут поехать?
 
- Абсолютно верно.
 
— И акцент на свободных агентов? Нет опасности, что мы одних сбитых летчиков меняем на других?
 
- Не совсем так. Возьмем любого условного футболиста. Ну, например, Девича, которого вы упомянули. Хороший нападающий? И не сбитый летчик, правда? А таких, как Девич, десятки. Но надо грамотно получить информацию, грамотно сработать. Это огромный объем работы, и мы им занимаемся уже давно. Многие люди в этом задействованы.
 
— После недавних событий в Турции Вы рассматривали вопрос переноса сборов в другую страну?
 
- У нас готов резервный вариант с Испанией. Он и сейчас есть, мы ведь точно не знаем, как будут развиваться события дальше. Но пока это Турция.
 
У нас запланированы спарринги, подписаны матч-контракты. Все, кто хотел, тоже едут в Турцию, никто не отказался.
 
Мы впервые в истории Тулы проведем телетрансляцию всех восьми матчей на предстоящих сборах. Это такой новогодний подарок болельщикам.
 
— А как же режим секретности? Мало ли какие потенциальные новички будут в это время на просмотре?
 
- Ни на кого специально надевать парики не будем. Выйдут играть люди, по которым уже приняты решения.
 
— Как Вам вообще в Туле? Что нравится, что видели?
 
- Я был в основном в офисе и в том доме, где проживаю. Но много езжу по Туле. Есть очень красивые места. Есть не очень. Как и везде. Но вообще хороший город, я к нему уже привык.
 

Из досье Myslo

Дмитрий Викторович Балашов
Родился 6 декабря 1968 г.
В качестве футболиста играл за ФК «Химки».
После завершения карьеры игрока в качестве генерального директора работал в ФК «Химки», был начальником команды в москов­ском «Динамо» и «Локомотиве», генеральным менеджером итальянской «Венеции», директором организационного департамента ФК «Анжи».
В «Арсенале» с октября 2016 года.
 
Автор: Сергей Гусев, сегодня, в 10:01 +1
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