Дмитрий Балашов, генеральный директор ФК «Арсенал»: «Новички скоро будут!»

О трансферных планах канониров – в специальном интервью для Myslo.

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов специально для Myslo рассказал об итогах осенней части чемпионата и планах на подготовительный период.

О болельщиках и «Арсенале-2»

— Дмитрий Викторович, Ваши сто дней на посту гендиректора «Арсенала» прошли, и пора подводить первые итоги…

- Итог один: работы непочатый край. У нас сейчас одна глобальная проблема: подготовиться к весне и решить задачу по сохранению места в Премьер-лиге. Решим эту задачу, тогда, надеюсь, будем ставить более глобальные цели.

— Чем работа в Туле отличается от клубов, в которых Вы трудились раньше?

- Глобально — ничем. Неважно, «Локомотив» это, «Динамо» или «Венеция». Те же проблемы.

— Какие в первую очередь перед Вами ставили задачи при назначении?

- Даже не задачи — указания. Разобраться, как работает клуб, как работает офис, как организована логистика, финансирование. Сейчас, в межсезонье, перед нами стоит большая спортивная задача.

— А есть направления в работе клуба, за которые Вы уже более-менее спокойны?

- Спокоен за работу офиса. Приятно удивлен самоотдачей, желанием трудиться на благо «Арсенала». Спасибо господину Никитину за то, что оставил чистый, профессиональный клуб.

— Говорили о том, что Вы собираетесь переезжать.

- Офис переезжает 10 января на Восточную трибуну. Наконец-то будем работать в тех условиях, в каких и должен работать клуб Премьер-лиги.

— А президент?

- У президента будет кабинет под другой трибуной. Сейчас мы занимаемся ремонтом его помещения.

— А что было самым проблемным местом в первые дни Вашей работы в Туле?

- Заполнение заявочного листа в 30 человек. Это нонсенс. Я больше 20 лет в футболе, но для меня это необъяснимо: как при наличии молодежной и второй команды не заполнить заявочный список в 30 фамилий? Кроме того, состояние детского футбола. Детям негде даже тренироваться! Нет какой-то методики, по которой работают детские команды. Уже все давно обратили внимание на резервы, на свою молодежь. У нас в этом плане просто пустота.

— И с каких шагов предполагаете начать?

- Наверное, мы начнем со школы. Сделаю предложение президенту клуба о том, чтобы школа была в структуре клуба. Пока мы на договорной основе работаем. А с академией все упирается в материально-техническую базу, которой нет.

— «Арсенал-2» клубу все-таки нужен?

- В том виде, в котором он есть сегодня, я не вижу в нем необходимости. Мы не получили за последнее время ни одного игрока из «Арсенала-2». А видим лишь последние места, затратную финансовую часть.

Нужно провести реконструкцию так, чтобы это приносило плоды. Мы же видим, как молодежка осенью заиграла по-другому.

Результат — подписали контракт с Мингазовым, уже подписан с Изотовым.

— Не все команды Премьер-лиги могут похвастаться, что у них в составе есть два местных воспитанника и еще столько же ходят в перспективных.

- И это десятая часто того, что должно быть в Туле. Настолько футбольный регион.

— Нет идеи объединить «Дон» и «Арсенал-2», чтобы команда играла в Новомосковске?

- Там неплохая база. Я в свое время знал команду «Дон» Новомосковск, она играла на неплохом уровне во Втором дивизионе. Почему нет?

— На вторую половину трибуны, где сидят гости, реально продавать билеты? Или безопасность дороже?

- Я за то, чтобы заполнять стадион полностью. Тем более, видя, как болеют в Туле. Это впечатляет. Я поражен культурой боления, внешним видом того, что происходит на стадионе.

— Тогда надо, чтобы стадион забивался полностью не только на центральных играх.

- В этом плане мы уже начали очень активную работу, запущена специальная зрительская программа. Были холода, договорились с воинской частью и устроили на стадионе полевую кухню. Перед входом на арену проводим мастер-классы с футболистами, которые в этот день вне заявки. Дайте нам хорошую погоду, мы еще много интересного придумаем.

— Где-то в воздухе носится идея строительства более современного стадиона?

- Не буду обманывать, даже не говорим об этом. В плане проекта еще бы пару полей нам построить для детей и дополнительное для основной команды. Потому что чуть получаем проблему с погодой, едем в Подмосковье тренироваться. Это никуда не годится. А о стадионе надо думать, когда команда закрепится в Премьер-лиге. Сейчас вот построили в Мордовии стадион, и что там будет после чемпионата мира?

На Фримпонга тоже рассчитываем

— В конце года Вы огорошили всех болельщиков сообщением о том, что на трансферы у «Арсенала» денег нет.

- Это чтобы пресечь все подобные разговоры. А то любое мое общение с контрагентами, футбольными людьми, начинается с фразы: у вас же денег полно. Это, мягко говоря, не так. Но «Арсенал» на сегодняшний день один из немногих клубов России, который ушел в новый год вообще без долгов.

— Нет долгов — значит, особо и не тратите ни на что.

- Есть ежедневная деятельность клуба, есть перелеты, проживание, зарплата, премиальные. Так что ежемесячные затраты приличные.

— И все-таки проясните ситуацию с новыми игроками…

- Поймите: ситуация меняется каждый день. Любое неосторожное слово может сыграть нам в минус, и у нас вся система начинает сбиваться. А сейчас идет именно системная работа по привлечению новичков. Она очень сложная, зависит от многих людей.

— И все-таки… Комбаров, Дьяков — они одной ногой в «Арсенале»?

- Контракт на сегодняшний день не подписан ни один.

— Но Семшов приходит.

- Он с десятого числа приступит к работе в качестве помощника главного тренера. Он много, надеюсь, даст нам и в человеческом плане, и в профессиональном. И с Кирьяковым у него прекрасный контакт.

— А Вы насколько хорошо с ним знакомы?

- С Семшовым мы хорошо знакомы еще по «Динамо». Не прекращали общаться и после его ухода в «Зенит».

— А Фримпонг в команде?

- Он в команде, в отпуске. А на каком основании разрывать с ним контракт?

— Хотя бы потому, что он всю осень не играл.

- У нас много кто не играл. Я таких, как Фримпонг, назову вам человек десять.

— И с Кирьяковым, говорят, у него конфликт.

- Не может быть конфликта у главного тренера и футболиста. Поскольку он не покинул команду, значит, ничего такого не было. Мы рассчитываем на всех футболистов без исключения.

— А что с нападающими? Пишут, у Девича вот заканчивается контракт с «Рубином». Как заполучить игрока такой квалификации?

- На рынке много хороших игроков, в том числе нападающих. Здесь должно совпасть несколько моментов. Первое — желание самого футболиста играть в «Арсенале». Второе — возможность «Арсенала» выполнить его условия.

Очень многое зависит от качества переговоров и бюджета, который мы можем этому футболисту предложить.

Но нападающего хорошего уровня можно получить.

Хороший нападающий в Туле будет

— Сколько, по Вашим предположениям, отправится новичков в «Арсенале» на первые сборы?

- Максимальное количество, те, с кем мы успеем договориться. Кто-то ведь может подъехать не с начала, а дня через три после начала сборов.

— То есть, условно, человек пять-шесть новичков могут поехать?

- Абсолютно верно.

— И акцент на свободных агентов? Нет опасности, что мы одних сбитых летчиков меняем на других?

- Не совсем так. Возьмем любого условного футболиста. Ну, например, Девича, которого вы упомянули. Хороший нападающий? И не сбитый летчик, правда? А таких, как Девич, десятки. Но надо грамотно получить информацию, грамотно сработать. Это огромный объем работы, и мы им занимаемся уже давно. Многие люди в этом задействованы.

— После недавних событий в Турции Вы рассматривали вопрос переноса сборов в другую страну?

- У нас готов резервный вариант с Испанией. Он и сейчас есть, мы ведь точно не знаем, как будут развиваться события дальше. Но пока это Турция.

У нас запланированы спарринги, подписаны матч-контракты. Все, кто хотел, тоже едут в Турцию, никто не отказался.

Мы впервые в истории Тулы проведем телетрансляцию всех восьми матчей на предстоящих сборах. Это такой новогодний подарок болельщикам.

— А как же режим секретности? Мало ли какие потенциальные новички будут в это время на просмотре?

- Ни на кого специально надевать парики не будем. Выйдут играть люди, по которым уже приняты решения.

— Как Вам вообще в Туле? Что нравится, что видели?

- Я был в основном в офисе и в том доме, где проживаю. Но много езжу по Туле. Есть очень красивые места. Есть не очень. Как и везде. Но вообще хороший город, я к нему уже привык.