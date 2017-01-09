СМИ: Владимир Габулов подписал контракт с «Арсеналом»

Вратарь Владимир Габулов продолжит карьеру в «Арсенале». По информации «Спорт-Экспресса», 33-летний голкипер уже подписал контракт с тульским клубом.

Отмечается, что Габулов вместе с канонирами 10 января пройдет медосмотр.

Интересно, что футболист после завершения контракта с московским «Динамо» (летом прошлого года) пропустил осеннюю часть текущего чемпионата страны.

Напомним, что первый учебно-тренировочный сбор «Арсенала» пройдет с 12 по 24 января в Белеке. За это время подопечные Сергея Кирьякова сыграют два контрольных матча. 19 января «Арсенал» встретится с участником плей-офф Лиги Европы — болгарским «Лудогорцем», а 23 января — с казахстанским «Шахтером».

Свой второй сбор туляки проведут с 28 января по 10 февраля. 1 февраля оружейники встретятся со словенским «Марибором», 5 февраля сыграют с боснийским «Радником», а завершится сбор 9 февраля матчем с клубом из Молдавии «Милсами».

Заключительный сбор в рамках подготовки ко второй части чемпионата «Арсенал» начнет 14 февраля, а закончится он 26 числа. В этот промежуток времени красно-желтые проведут три встречи: 21 февраля канониры сыграют с чемпионом Казахстана — «Астаной», 25 февраля — с тбилисским «Динамо». Также 18 февраля у «Арсенала» запланирован еще один товарищеский матч. Соперник станет известен в ближайшие дни.