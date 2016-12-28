В Ленинском районе осудят виновника трагедии на гидроцикле

Напомним, что происшествие случилось 26 июня 2016 года.

Прокурор Ленинского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу по обвинению 66-летнего туляка в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Напомним, 26 июня 2016 года в Ленинском районе произошла трагедия. В ходе следствия установлено, что обвиняемый решил прокатить 32-летнего знакомого на гидроцикле «Ямаха Fx 1800А» с буксируемым надувным баллоном (аттракцион «ватрушка») по пруду, расположенному у деревни Иврово.

Обвиняемый проявил небрежность, не избрал безопасную скорость, совершил неоправданный маневр, в результате чего буксируемый им надувной баллон, на котором находился мужчина, отцепился, откатился на берег и врезался в дерево.

В результате происшествия катавшийся мужчина от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Тульской области.