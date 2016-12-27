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В ночь на 27 декабря в Туле зверски убит житель Привокзального района

В ночь на 27 декабря в Туле зверски убит житель Привокзального района

Его тело с ножевыми ранениями было обнаружено в одной из квартир на ул. Маршала Жукова.

Как стало известно Myslo, убийство произошло 27 декабря 2016 года около полуночи.

В одной из квартир дома на ул. Маршала Жукова было обнаружено тело 49-летнего К. с множественными колото-резаными ножевыми ранениями.

Полицию вызвала родственница пострадавшего. Уголовное дело будет возбуждено в ближайшее время. В следственном комитете от комментариев пока воздерживаются вплоть до принятия процессуального решения.

По информации Myslo, человек, который нанес ножевые раны мужчине, известен. По некоторым данным, это отчим заявительницы. Скорее всего, преступление было совершено на фоне ссоры при распитии спиртного.

сегодня, в 11:01 0
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