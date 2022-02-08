Как себя вести, если столкнулся с жестоким обращением с животными

К сожалению, каждый из нас может стать свидетелем жестокого обращения с животными. Такие случаи можно наблюдать, гуляя со своим питомцем по улице, или наткнуться на ролик в социальных сетях. Безусловно, бездействовать в таком случае нельзя. Хуже всего, если свидетелем такого отношения к животным становятся дети: если взрослый человек может сориентироваться в данной ситуации, то ребенок может получить психологическую травму. Рассказываем, как действовать, если стал свидетелем жестокого обращения с животными.

— Сам по себе факт жестокого обращения с животными может шокировать даже самого спокойного и стойкого человека. К сожалению, каждый из нас может стать свидетелем недопустимого отношения к живым существам. Такие ситуации требуют немедленного обращения в правоохранительные органы и последующей реакции ответственных лиц. Если вы убеждены в виновности конкретного лица, не оставляйте это дело просто так. Виновные обязательно должны понести наказание, чтобы таких случаев было как можно меньше, — комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Первые действия, если вы стали свидетелем факта жестокого обращения с животными

Постарайтесь зафиксировать этот факт: снимите видео, фото, сделайте скриншот записи, если увидели это в интернете. Когда у вас есть доказательства, привлечь лицо к ответственности будет проще. Затем необходимо написать заявление в полицию. Если вы увидели ролик в интернете, обязательно убедитесь, что эта ситуация произошла в России. Обратиться можно в любое отделение полиции, но лучше всего подать заявление в полицейское отделение именно по месту совершения правонарушения, это ускорит процесс. Также напишите обращение в Комитет Государственной Думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Депутаты, осуществляя парламентский контроль, будут следить за ходом расследования. В случае бездействия правоохранительных органов обращайтесь с жалобой в прокуратуру.

Если факт жестокого обращения касается животных, вовлечённых в культурно-зрелищные мероприятия, обращаться с заявлением необходимо в Россельхознадзор. Вопиющие ситуации, касающиеся диких животных, разбирает Росприроднадзор.

Какой закон защищает животных

Помимо того, что меры по защите животных и требования по обеспечению их безопасности прописаны в Федеральном законе «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в Конституцию Российской федерации были внесены поправки (речь идет о поправке к ч. 1 ст. 114), согласно которым правительство должно «формировать в обществе ответственное отношение к животным».

Какие наказания предусмотрены для живодеров

Согласно 245 статье Уголовного кодекса РФ жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, а равно из хулиганских побуждений или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, наказывается:

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев;

либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов;

либо исправительными работами на срок до одного года;

либо ограничением свободы на срок до одного года;

либо арестом на срок до шести месяцев;

либо лишением свободы на срок до трех лет.

Если это было совершенно группой лиц или группой лиц по предварительному сговору либо же это произошло в присутствии малолетнего, с применением садистских методов, с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ и интернете, а также если это совершалось в отношении нескольких животных, виновному грозит:

штраф в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы, или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет;

либо исправительными работами на срок до двух лет;

либо принудительными работами на срок до пяти лет;

либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Не проходите мимо случаев жестокого обращения с животными. Только совместными усилиями мы сможем изменить ситуацию и сделать так, чтобы в будущем мы больше не сталкивались с недопустимым поведением в отношении животных.

По данным Российской кинологической федерации.