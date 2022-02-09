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Котята-мини тигрята в добрые руки

Котята-мини тигрята в добрые руки

Вот такие невозможно красивые малыши ищут дом. Пристраиваются три одинаковых братика и одна сестренка-брюнетка с сердечком на мордочке.

Котятам месяц и неделя, но они уже проявляют чудеса интеллекта и осваивают лоток. Кому в доме не хватает таких чудесных малышей? 

По всем вопросам обращайтесь по тел. 8-991-528-99-78.

 

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики на почту oksi-igorevna@yandex.ru, "ВКонтакте" или WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

 

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Автор: Оксана Грудинина
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