В Тульской области истребляют собаку. Ей нужен дом, чтобы выжить

В Ревякино Тульской области местные жители с поражающей жестокостью пытаются изжить несчастную собаку породы гончая. Четыре месяца назад эта выброшенная гончая ощенилась на улице. У нее появилось восемь щенков.

Часть малышей забрали, остальные пропали. А сейчас местные квартиросъемщики любыми путями пытаются уничтожить животное. У собаки так много ненавистников и только четверо защитников.

В эту бездомную собаку стреляли. После этого она была обнаружена под балконом одного из подъездов, не могла встать на лапы. Неравнодушные люди поместили животное на ночь в подвал, в тепло. Но ее выкинули и оттуда.

В итоге, когда собака попала к ветеринарам, у нее в теле обнаружили пулю. Собака поплатилась за то, что хотела просто выжить. Ей повезло: пуля не сделала ее инвалидом. Животное встало на ноги.

Помогите спасти несчастное существо! В Ревякино собаке больше не будет жизни. Приютите ее, она станет вашим другом и забудет весь ужас, который с ней происходил.

По всем вопросам пишите волонтеру Марине во "ВКонтакте".

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