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«Кошачий апдейт»: бедовые котята ищут дом!

«Кошачий апдейт»: бедовые котята ищут дом!

Маленьких котят (1- 1,5 мес.) нашли на Набережной Дрейера. Они выбегали на дорогу ближе к полуночи и запросто могли попасть под машину. Котята были худые, почти скелетики, поэтому, когда люди принесли им баночку детского питания, набросились на нее и даже рычали друг на друга.

Неравнодушные люди забрали себе мелкашей. Уже днем котята перестали драться за корм, а спустя двое суток стали переваливаться колобочками. 

Черный – мальчик, бело-серая – девочка. Оба бедовые и готовы пободаться даже с массивным котеем, который весит 7 кг. Котята дружелюбные и ручные. Самостоятельные: сразу стали ходить в наполнитель, даже без присмотра. 

Сейчас самое время приучать котят к когтеточкам. Специальный столбик люди готовы отдать вместе с одним из котят. Так же вместе с хвостатыми в новый дом поедут игрушки на первое время.

Еще люди обязуются помочь оплатить кастрацию и стерилизацию, когда котикам исполнится около полугода. 

Те, кто нашел животных, оставить малышей в доме не могут. Они приезжие, и уже со взрослыми кошкой и котом. Питомцы боятся котят, а кот вообще обиделся на такой «подарок». Так что котятам нужно срочно найти дом. 

Если вы готовы взять кого-то из этих прекрасных созданий домой на ПМЖ, звоните по тел. 8-996-169-06-43 (Борис), 8-953-816-93-85 (Оксана) или пишите в Telegram: @dymohamyra и @BorisMushakov.

Возможна доставка по Туле.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

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Автор:
сегодня, в 12:47 +4
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