Котята из коробки от утюга. Кому?

Этих котят бессовестно подкинули в подъезд в коробке от утюга. Но это ничуть не мешает их обаянию и красоте.

Давайте знакомиться ближе. В семье Утюговых:

Прасковья

Емельян

Акулина

Серафим.

Все граждане избавлены от вшей, научились есть и пользоваться клозетом. И очень были бы рады отбыть домой. Малышам около месяца. Красавцы необыкновенные!

Находятся в Новомосковске Тульской области. Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

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