  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Зверьё моё
  5. Котята из коробки от утюга. Кому? - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Котята из коробки от утюга. Кому?

Котята из коробки от утюга. Кому?

Этих котят бессовестно подкинули в подъезд в коробке от утюга. Но это ничуть не мешает их обаянию и красоте. 

Давайте знакомиться ближе. В семье Утюговых: 

  • Прасковья
  • Емельян
  • Акулина
  • Серафим.

 

Все граждане избавлены от вшей, научились есть и пользоваться клозетом. И очень были бы рады отбыть домой. Малышам около месяца. Красавцы необыкновенные! 

 

Находятся в Новомосковске Тульской области. Все вопросы по тел. 8-906-627-85-00.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор:
сегодня, в 08:00 +1
Малыши жили под строительным вагончиком. Теперь они преобразились и ищут дом
Малыши жили под строительным вагончиком. Теперь они преобразились и ищут дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.