Чарли вытащили из-под колес машины. У нее появился шанс на хорошую семью

Невероятно смышленая и веселая девочка Чарли ищет замечательных мам и пап. Животное волонтеры вытащили из-под машины во дворе. Искали старых хозяев, но схема, видимо, была классическая: щенком просто наигрались и выкинули. Такие мысли появились у волонтера, потому что собака сразу же обжилась в квартире, не боялась ничего и знала этикет.

Чарли освоила пеленку, шлейку и поводок, а еще команды «фу», «нельзя», «нет», «сидеть», «служить» и даже «дай лапу»!

Чарли не скучает. Она с большим удовольствием и вниманием занимается всем. Иногда немного не тем чем надо, но волшебное «фу» творит чудеса.

Предположительно, Чарли 3 месяца. Вырастет по колено или чуть больше.

Долго держать у себя Чарли волонтер не может, да и само животное привыкает к дому, и потом будет сложнее перестроиться. Давайте сразу найдем настоящий дом, чтобы раз и навсегда!

Все вопросы по удочерению можно задать волонтеру ВКонтакте.