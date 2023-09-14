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  5. Чарли вытащили из-под колес машины. У нее появился шанс на хорошую семью - Блог «Зверьё моё» - MySlo.ru
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Чарли вытащили из-под колес машины. У нее появился шанс на хорошую семью

Чарли вытащили из-под колес машины. У нее появился шанс на хорошую семью

Невероятно смышленая и веселая девочка Чарли ищет замечательных мам и пап. Животное волонтеры вытащили из-под машины во дворе. Искали старых хозяев, но схема, видимо, была классическая: щенком просто наигрались и выкинули. Такие мысли появились у волонтера, потому что собака сразу же обжилась в квартире, не боялась ничего и знала этикет. 

Чарли освоила пеленку, шлейку и поводок, а еще команды «фу», «нельзя», «нет», «сидеть», «служить» и даже «дай лапу»!

Чарли не скучает. Она с большим удовольствием и вниманием занимается всем. Иногда немного не тем чем надо, но волшебное «фу» творит чудеса.

Предположительно, Чарли 3 месяца. Вырастет по колено или чуть больше. 

Долго держать у себя Чарли волонтер не может, да и само животное привыкает к дому, и потом будет сложнее перестроиться. Давайте сразу найдем настоящий дом, чтобы раз и навсегда! 

Все вопросы по удочерению можно задать волонтеру ВКонтакте.

Если вы хотите разместить в блоге информацию о животных, которые ищут дом или потерялись, пишите ведущему рубрики ВКонтакте или в Telegram и WhatsApp по тел. 8−920−782−14−28. Здесь же делитесь забавными историями и видео с участием своих питомцев!

Автор:
вчера, в 17:07 +2
«Кошачий апдейт»: бедовые котята ищут дом!
«Кошачий апдейт»: бедовые котята ищут дом!
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