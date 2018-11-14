Бородатый юный парень ждёт хозяев
Этот пёс очень ждёт «своего» человека и тёплый дом.
Парню 6−7 месяцев, привит, кастрирован. Любопытный, игривый «хулиган».
Очень любит внимание, общение и долгие прогулки. Ненавидит одиночество.
С другими собаками дружит, а вот кошек гоняет.
Возьмите к себе красавца!
Телефон: 8 (953) 437-05-35.
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