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Зверьё моё
Бородатый юный парень ждёт хозяев

Бородатый юный парень ждёт хозяев

Этот пёс очень ждёт «своего» человека и тёплый дом.

Парню 6−7 месяцев, привит, кастрирован. Любопытный, игривый «хулиган».

Очень любит внимание, общение и долгие прогулки. Ненавидит одиночество.

С другими собаками дружит, а вот кошек гоняет.

Возьмите к себе красавца!

Телефон: 8 (953) 437-05-35.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 10:00 +10
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