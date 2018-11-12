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Неразлучники Тигра и Чарли ищут семью

Неразлучники Тигра и Чарли ищут семью

Эти чудесные собачки Тигра (4,5 года) и Чарли (5 лет) познакомились в «Любимце» и больше не хотят расставаться.

Они отлично ладят друг с другом, играют, веселятся и грустят друг без друга, поэтому пристраиваются только вдвоем. Будут отличными охранниками.

Адекватны, социализированы, привиты и кастрированы, так что не доставят больших хлопот. Готовы отправиться в новый дом уже сегодня!

Ждут вас в «Любимце» в Туле, на ул. Набережной, 3, тел. 8-920-277-00-02.

 

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Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 10:00 +3
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