Возьмите Жужу к себе жить

Жужа ищет дом.

Собака замечательная: умная, скромная, послушная, спокойная, ласковая, любит детей. Очень радуется, когда на неё обращают внимание. Дома ничего не портит, в туалет ходит на улице.

У Жужи есть только один недостаток: не любит кошек.

Привита, стерилизована.

Жужа так настрадалась и намёрзлась на улице, что даже с прогулки быстрее бежит домой, лишь бы не остаться опять на холоде.

Телефон: 8 (953) 437-05-35.