Возьмите Жужу к себе жить
Жужа ищет дом.
Собака замечательная: умная, скромная, послушная, спокойная, ласковая, любит детей. Очень радуется, когда на неё обращают внимание. Дома ничего не портит, в туалет ходит на улице.
У Жужи есть только один недостаток: не любит кошек.
Привита, стерилизована.
Жужа так настрадалась и намёрзлась на улице, что даже с прогулки быстрее бежит домой, лишь бы не остаться опять на холоде.
Телефон: 8 (953) 437-05-35.
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