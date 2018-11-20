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Зверьё моё
Возьмите Жужу к себе жить

Возьмите Жужу к себе жить

Жужа ищет дом. 

Собака замечательная: умная, скромная, послушная, спокойная, ласковая, любит детей. Очень радуется, когда на неё обращают внимание. Дома ничего не портит, в туалет ходит на улице.

У Жужи есть только один недостаток: не любит кошек.

Привита, стерилизована.

Жужа так настрадалась и намёрзлась на улице, что даже с прогулки быстрее бежит домой, лишь бы не остаться опять на холоде.

Телефон: 8 (953) 437-05-35.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:07 +3
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