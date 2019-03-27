Помогите Бетти!

UPD: Финансовая помощь уже не требуется. Портальцы собрали нужную сумму. Спасибо всем!

К нам с просьбой помочь собаке обратилась наша постоянная, давняя читательница портала Тётя Мотя.

«Здравствуйте, дорогие портальцы! Никогда не думала, что придется просить о помощи, но, увы, это случилось.

Помощь нужна финансовая, не мне — семье моей приятельницы Ольги, с которой мы с детства поддерживаем связь, но не видимся, т.к. далеко друг от друга живем.

Итак, история, о которой я узнала совершенно случайно…

В результате несчастного случая пострадала маленькая собачка породы мальтезе, у нее серьезная травма спинного мозга.

Бетти, так ее зовут, пытались лечить местные ветеринары, но, к сожалению, в их городе не нашлось специалиста и оборудования, способного поставить точный диагноз. У нее случаются частые приступы, смотреть на которые просто невозможно, собака испытывает сильнейшие боли.

Благодаря нам, друзьям и знакомым Ольги, нам удалось собрать некоторую сумму на доставку Бетти из Северодвинска в Санкт-Петербург!!! Двадцать часов в дороге, и они в Питере, у совершено незнакомых, но неравнодушных людей, которые приютили отца семейства с собакой. Мама (Оля) поехать не смогла, потому что у них трое детей, один из которых младенец на грудном вскармливании.

Сейчас Бетти в тяжелом состоянии находится в клинике Сотникова, на круглосуточном стационаре, пребывание в котором стоит 10 000 рублей в сутки… Так же затрачены огромные суммы на обследование, дорогу и прочие нужды, а для семьи — это неподъемная ноша в данный момент.

Ребята будут продавать машину, чтобы расплатиться с долгами, т.к. еще платят ипотеку и новый заём им не дали.

К чему это я всё. Ребята! Вы меня знаете уже больше 10 лет! Я ВСЕГДА перевожу деньги людям и животным, о которых пишет наш Майсло! И каждый раз я думаю, что, если вдруг мне понадобиться помощь, мои друзья, знакомые и незнакомые, простые туляки не оставят в беде.

Прошу, пожалуйста, помогите несчастной семье, которая не отправила собаку на усыпление, а всеми силами борется за ее жизнь. Поверьте, домашний питомец — это член семьи, ребенок…

Во избежание мошенничества публикую данные СВОЕЙ карты Сбербанка, так как перевод буду осуществлять на карту другого города, комиссию оплачу сама.

Все отчёты, фото и видео буду оставлять в комментариях. Так же отвечу на любые вопросы. Заранее БЛАГОДАРЮ!!!

Номер карты: 4276 8660 4424 2975 (Юлия Владимировна К).»