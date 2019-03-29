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Зверьё моё
Собаке-метису хаски срочно нужен дом

Собаке-метису хаски срочно нужен дом

Эта красавица пропадает в Тульской области. Осенью кто-то привёз и бросил девочку-подростка в одном поселке.

Неравнодушная женщина подкармливала собаку, стерилизовала и привила. К сожалению, к себе взять её она никак не может. 

Всегда найдётся тот, кому собака мешает. Вот и эту девочку уже 2 раза ранили ножом. К счастью, всё обошлось. Понятно, что будет и третья попытка, и её угрожают вывезти в неизвестном направлении. 

Да, это не чистая хаски, но вдруг кому-то она западёт в душу, и ей подарят дом и заботу?

Девочка совсем молоденькая, около 1 года. Умная, воспитанная, дома не хулиганит, хорошо ходит на поводке и ездит в машине, добрая, прекрасно ладит с детьми. Возможна доставка.

Помогите спасти собаку - подарите ей дом!

Телефон: 8 (953) 968-09-91 или 8 (960) 599-95-97 (Галина).

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:50 +7
Помогите Бетти!
Помогите Бетти!
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