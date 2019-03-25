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В Киреевском районе найдена собака

В Киреевском районе найдена собака

В районе пос. Бородинский Киреевского р-на найдена собака.

Девочка молодая, без ошейника. Кто потерял красотку?

Ищем старых или новых хозяев.

Тел.: 8 (920) 752-37-13.

Автор: Татьяна Куприянова, сегодня, в 11:52 +9
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