Блэк ищет хозяев и дом

Это Блэк, его подобрали на улице люди в начале февраля в районе улицы Седова. Пёс сидел в сугробе, замерзал и выл. Шёл ледяной дождь и пёс был весь покрыт ледяной коркой.

Парня отвезли в «Любимец». Там его отогрели, осмотрели врачи, накормили-напоили и приютили.

Блэк — здоровый, молодой красивый пёс, ему примерно 3,5 года. Он очень скромный, ласковый и контактный, хорошо ладит с людьми и животными. Рост около 60 см. Вес около 30 кг.

Сейчас у Блэка есть еда и вода. Но нет дома и хозяина. Возьмите его к себе! Будет надёжным и преданным другом и подарит вам свою любовь и ласку!

Если у вас есть вопросы, обращайтесь к Андрею, который спас Блэка с улицы.

Телефон «Любимца»: 8−920−277−00−02. Адрес: Тула, ул. Набережная, 3 (Криволучье). Проезд автобусом 24, автолайном 4 до остановки «Доктора Гумилевской».