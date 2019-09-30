Бородатик Каштан ищет дом

Парню 1 год, он крупный красавец со светлыми глазами и коротким хвостиком. Любознательный, активный, жизнерадостный, игривый.

Каштан очень любит общение, долгие прогулки. На цепи жить не сможет. Станет отличным компаньоном для людей с активным образом жизни. Был подобран на улице умирающим от пироплазмоза щенком. Сейчас абсолютно здоров, обработан ото всех паразитов, привит, кастрирован. В меру проявляет охранные качества.

С другими собаками дружит и всегда рад поиграть, к кошкам относится спокойно. При желании будут организованы занятия с кинологом. Доставка по Туле и области. Тел. 8-953-437-05-35.