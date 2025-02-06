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Парни с тату. Прямо в сердце

Парни с тату. Прямо в сердце

Премьера:
06.02.2025
 
Режиссер:
Ник Кассаветис
  
Актеры:
Александер Людвиг, Натали Эйлин Линд, Чейз Стокс, Пол Йоханссон, Элла Балинска, Сидни Тейлор, Мэттью Носка, Ханна Кеппл, Инанна Саркис, Дейзи Джелли, Тоня Корнелисс, Эван Мок
  
Жанр:
Мелодрама
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Хорошие девочки любят плохих парней — так было и так будет. И Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако что может быть общего у скромной студентки-отличницы с лихим татуированным бабником и бунтарем, снова и снова бросающим вызов окружающему миру? Только то, что они скрывают друг от друга и ото всех свои тайны.

Сегодня
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:20
Люксор Тула
14:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
18:50
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, пятница
10:20
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
18:50
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
23:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
10:20
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
18:50
Люксор Тула
19:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
10:20
Люксор Тула
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Люксор Тула
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
18:50
Люксор Тула
19:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Стар
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
20:00
Синема Стар
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
20:00
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
17:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:50
Синема Стар
20:00
Синема Стар
21:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Елки-11
11 декабря - 5 февраля 2024
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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6 - 12 февраля
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