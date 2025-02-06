Парни с тату. Прямо в сердце
Премьера:
06.02.2025
Режиссер:
Ник Кассаветис
Актеры:
Александер Людвиг, Натали Эйлин Линд, Чейз Стокс, Пол Йоханссон, Элла Балинска, Сидни Тейлор, Мэттью Носка, Ханна Кеппл, Инанна Саркис, Дейзи Джелли, Тоня Корнелисс, Эван Мок
Жанр:
Мелодрама
Возрастные ограничения:
18+
Хорошие девочки любят плохих парней — так было и так будет. И Шоу Лэндон, влюбившаяся в Рула Арчера с первого взгляда, — не исключение из правил. Однако что может быть общего у скромной студентки-отличницы с лихим татуированным бабником и бунтарем, снова и снова бросающим вызов окружающему миру? Только то, что они скрывают друг от друга и ото всех свои тайны.
Сегодня
|
19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:20
|Люксор Тула
|
14:30
|Люксор Тула
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
|Синема Стар
|
18:50
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 февраля, пятница
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Люксор Тула
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
|Синема Стар
|
18:50
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
23:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
8 февраля, суббота
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Люксор Тула
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
|Синема Стар
|
18:50
|Люксор Тула
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 февраля, воскресенье
|
10:20
|Люксор Тула
|
12:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Люксор Тула
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
|Синема Стар
|
18:50
|Люксор Тула
|
19:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Стар
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 февраля, понедельник
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
|Синема Стар
|
20:00
|Синема Стар
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 февраля, вторник
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
|Синема Стар
|
20:00
|Синема Стар
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 февраля, среда
|
17:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
|Синема Стар
|
20:00
|Синема Стар
|
21:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:30
Завтра
|Люксор Тула
|
10:20
14:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
19:20
21:20
|Синема Стар
|
17:50
20:00
7 февраля, пятница
|Люксор Тула
|
10:20
14:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
17:00
19:20
23:55
|Синема Стар
|
17:50
20:00
8 февраля, суббота
|Люксор Тула
|
10:20
14:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
17:00
19:20
21:20
|Синема Стар
|
17:50
20:00
9 февраля, воскресенье
|Люксор Тула
|
10:20
14:30
18:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:40
17:00
19:25
21:20
|Синема Стар
|
17:50
20:00
10 февраля, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
21:20
|Синема Стар
|
17:50
20:00
11 февраля, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
21:30
|Синема Стар
|
17:50
20:00
12 февраля, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:05
21:30
|Синема Стар
|
17:50
20:00
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