Тульские участники СВО, лишенные водительских прав, смогут получить их обратно

Производство по административному делу прекращают, а изъятое удостоверение возвращают без проверки знаний ПДД и медицинского освидетельствования. Об сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области.
Правило распространяется на:
- награжденных государственной наградой, полученной во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании;
- уволенных с военной службы по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья;
- исключенных из добровольческого формирования по истечении срока контракта, по состоянию здоровья или из-за прекращения деятельности отряда.
Если на участника СВО заводится новое дело, а срок лишения по первому еще не истек, производство возобновляется, а удостоверение подлежит возврату.