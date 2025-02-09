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Тульские участники СВО, лишенные водительских прав, смогут получить их обратно
Фото: ru.freepik.com.

Тульские участники СВО, лишенные водительских прав, смогут получить их обратно

Срок, на который заключен контракт, значения не имеет.

Производство по административному делу прекращают, а изъятое удостоверение возвращают без проверки знаний ПДД и медицинского освидетельствования. Об сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области. 

Правило распространяется на: 

  • награжденных государственной наградой, полученной во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании;
  • уволенных с военной службы по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья;
  •  исключенных из добровольческого формирования по истечении срока контракта, по состоянию здоровья или из-за прекращения деятельности отряда.
За водительскими правами нужно обращаться в отдел Госавтоинспекции с документами, подтверждающими статус участника СВО.
 

Если на участника СВО заводится новое дело, а срок лишения по первому еще не истек, производство возобновляется, а удостоверение подлежит возврату.

Еще одно изменение законодательства, касающееся участников СВО, вносится в Трудовой кодекс. С 1 марта в силу вступает правило: действие трудового договора военнослужащего приостанавливается на весь период прохождения службы по контракту. Срок, на который заключен контракт, значения не имеет.

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Автор:
сегодня, в 21:19 −7
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