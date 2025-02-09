Тульские участники СВО, лишенные водительских прав, смогут получить их обратно

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Срок, на который заключен контракт, значения не имеет.

Производство по административному делу прекращают, а изъятое удостоверение возвращают без проверки знаний ПДД и медицинского освидетельствования. Об сообщает министерство цифрового развития и связи Тульской области.

Правило распространяется на:

награжденных государственной наградой, полученной во время прохождения военной службы или пребывания в добровольческом формировании ;

; уволенных с военной службы по достижении предельного возраста или по состоянию здоровья;

исключенных из добровольческого формирования по истечении срока контракта, по состоянию здоровья или из-за прекращения деятельности отряда.

За водительскими правами нужно обращаться в отдел Госавтоинспекции с документами, подтверждающими статус участника СВО.

Если на участника СВО заводится новое дело, а срок лишения по первому еще не истек, производство возобновляется, а удостоверение подлежит возврату.