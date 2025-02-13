13 февраля: путешественник, покоряющий Южный океан, и 100 часов в Египетских пирамидах

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Сегодня в Туле ожидается много облаков, а температура воздуха днем опустится до -7 градусов.

Российский путешественник Фёдор Конюхов вошёл в историю, став первым человеком, который пересёк Южную Атлантику на вёсельной лодке. Его впечатляющее путешествие длилось 68 суток, во время которого он столкнулся с сильными штормами и переворачивался на лодке около 20 раз.

Однако на этом Конюхов не собирается останавливаться. В настоящее время он продолжает свой кругосветный маршрут в Южном океане, направляясь в Западную Австралию. По планам, полное путешествие займёт около 200 дней, что добавит ещё одну главу в его богатую историю приключений.

На счету 73-летнего путешественника уже пять кругосветных плаваний и 17 пересечений Атлантики. Конюхов продолжает вдохновлять людей по всему миру своим мужеством и страстью к исследованию неизведанных просторов.

Сегодня просыпаемся и слушаем Aly & AJ - Potential Break Up Song.

В новом видео, которое уже завоевало популярность среди поклонников, известный ютубер MrBeast, настоящее имя Джимми Деннон, отправился в путешествие по комплексам египетских пирамид в Гизе. На этот раз его приключение вышло за рамки обычного туризма — Джимми и его команда провели целых 100 часов, исследуя загадочные тоннели и гробницы, доступ к которым закрыт для большинства туристов.

С помощью местных археологов и историков, MrBeast получил возможность проникнуть в места, где побывало менее 50 человек за всю современную историю. Эти неизведанные пространства хранят множество тайн, связанных с древнеегипетской цивилизацией. В ходе своего исследования команда обнаружила не только уникальные артефакты, но и следы древних ритуалов, которые когда-то проводились в этих священных местах.

Каждый из членов команды MrBeast делился своими впечатлениями о том, каково это — находиться на грани истории. Джимми описал свои ощущения как «путешествие во времени», когда он мог прикоснуться к культуре и наследию, которые пережили тысячелетия. Он также отметил важность сохранения таких мест для будущих поколений и необходимость уважительного отношения к культурному наследию.

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Яркого настроения!