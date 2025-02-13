УК не убирает двор: кто контролирует чистоту придомовой территории в Туле?

Фото Алексея Пирязева.

— Что контролирует УАТН Тулы в работе управляющих компаний?

— Задача управления — контролировать исполнение требований Правил благоустройства, которые действуют в Туле. В части работы управляющих компаний мы проверяем состояние дворовых территорий, контейнерных и детских площадок, а также фасада дома и входных групп в подъезды.

— Какие требования предъявляются к УК?

— В Правилах благоустройства прописаны требования о том, какие работы должна производить УК во дворе и как часто. Так, дворник ежедневно должен убирать к 8 часам утра пыль, листву или снег — в зависимости от сезона.

Контейнерные площадки должны содержаться в чистоте. Нельзя допускать складирования КГО и ТКО. Если контейнерная площадка не закреплена за УК, то в случае выявления нарушения предписание получит ответственная за площадку организация.

На фасаде дома не должно быть граффити и различных надписей — все в строгом соответствии с колористическим паспортом.

Также в нормативном состоянии должны находиться входные группы в подъезд: ступеньки и козырьки должны быть целыми и без сосулек, если на улице зима.

Детская площадка во время проверки осматривается на предмет технической целостности. Если что-то оторвано или повреждено и сама площадка расположена на входящей в состав общедомового имущества территории, также выдается предписание УК. В остальных случаях информация передается в администрацию города.

— Какие сроки даются на устранение нарушений?

— В случае выявления нарушения составляется акт обследования, и УК выдается предписание с указанием конкретного срока. На наведение чистоты во дворе, удаление надписей на фасаде — 1 день. Если во дворе есть разрушенные или сгоревшие постройки — порядка месяца. Сроки не установлены законодательством, поэтому УАТН отводит оптимальный разумный период, за которые можно исполнить предписание.

— Как часто поводятся контрольные мероприятия?

— Проверочные мероприятия проводятся ежедневно по всей территории Тулы. График проверок составляет УАТН в рамках свободного мониторинга города либо на основании обращений жителей. Реагирование на обращение происходит в течение нескольких дней — в максимально короткие сроки.

— Какие штрафы грозят УК в случае нарушений?

— С начала года в Туле проверено более 3000 дворов, в ходе которых выявлено 302 нарушения. Выдано 115 предписаний, из которых шесть не исполнено. В связи с этим составлены административные протоколы по ст. 19.5 КоАП РФ — невыполнение предписания должностного лица, осуществляющего муниципальный контроль. Далее протоколы передаются в мировой суд, он рассматривает их и выносит решение. Штраф составляет от 10 до 20 000 рублей.

В 2024 году было составлено более 100 протоколов, общая сумма штрафов составила более 500 000 рублей. Одна из управляющих компаний Тулы за год была оштрафована более 10 раз.

— Куда туляки могут пожаловаться на УК?

— Если УК не реагирует на обращения граждан, то они могут обратиться в надзирающий орган — УАТН или ГЖИ Тульской области. Данные органы проведут контрольные мероприятия и установят сроки для устранения нарушений.

Жалобу можно подать различными способами: письменное обращение, через платформу обратной связи на Госуслугах или на «Открытом регионе71». Также можно позвонить нам в Управление по телефону: 8 (4872) 56-63-68 или 56-01-28.

— В Туле работает порядка 120 управляющих компаний. В прошлом году к нам поступило более 4000 обращений туляков. Жалобы граждан рассматриваются в порядке ФЗ № 59, но на обращения жителей в части работы УК мы стараемся реагировать быстро. После обращения к нам проверка будет проведена в ближайшие дни. Выезжаем, смотрим и определяем максимально короткие сроки для устранения нарушений.