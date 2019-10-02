Крошечные котята живут на улице. Помогите найти дом!

Добрые руки ищут четыре котенка: три белоснежных (мальчик и девочка с цветным хвостиком; пол одного котенка пока не определили) и один черно-белый пятнистый (мальчик).

Все малыши здоровы, игривые и шустрые, но немного пугливые. Мама у них – мышеловка.

Сейчас котята живут на улице возле частного дома. Хозяину дома и участка они не нужны, так что соседи пытаются пристроить крошек.

Находятся малыши в Скуратово, недалеко от остановки маршрутки №35. Если хотите забрать их, звоните по тел. 8-953-427-97-79 (Наталия).

Вам покажут, где находятся котята, и помогут забрать их. С каждым котенком обещают пакет молока в подарок. :)