блоги
блоги
Регистрация
Зверьё моё
Крошечные котята живут на улице. Помогите найти дом!

Крошечные котята живут на улице. Помогите найти дом!

Добрые руки ищут четыре котенка: три белоснежных (мальчик и девочка с цветным хвостиком; пол одного котенка пока не определили) и один черно-белый пятнистый (мальчик). 

Все малыши здоровы, игривые и шустрые, но немного пугливые. Мама у них – мышеловка.

Сейчас котята живут на улице возле частного дома. Хозяину дома и участка они не нужны, так что соседи пытаются пристроить крошек. 

Находятся малыши в Скуратово, недалеко от остановки маршрутки №35. Если хотите забрать их, звоните по тел. 8-953-427-97-79 (Наталия)

Вам покажут, где находятся котята, и помогут забрать их. С каждым котенком обещают пакет молока в подарок. :)

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 15:00 +6
Бородатик Каштан ищет дом
Бородатик Каштан ищет дом
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.