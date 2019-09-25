Кроткая малышка Ася ищет своего человека

Эти грустные, беспредельно преданные и верящие глаза могут смотреть только с любовью. Всю свою жизнь Ася терпеливо и безропотно ждет своего человека.

У этой малышки сложная судьба. Когда-то она была диким, запуганным бездомным зверьком, но сейчас она прошла период социализации и общения с человеком.

Ася очень ранимая девочка, чтобы раскрыть её понадобится немного времени и терпения. Но потом она с радостью подарит вам свою ласку, любовь и преданность.

Ася маленькая собачка, весом не более 10 кг. Сейчас ей 2 года, она стерилизована и привита. Ей нужен настоящий любящий хозяин, который никогда не предаст и будет оберегать ее от всех невзгод.

По всем вопросам обращаться по тел. 8-910-160-73-16. Возможна доставка.