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Зверьё моё
Кроткая малышка Ася ищет своего человека

Кроткая малышка Ася ищет своего человека

Эти грустные, беспредельно преданные и верящие глаза могут смотреть только с любовью. Всю свою жизнь Ася терпеливо и безропотно ждет своего человека.

У этой малышки сложная судьба. Когда-то она была диким, запуганным бездомным зверьком, но сейчас она прошла период социализации и общения с человеком.

Ася очень ранимая девочка, чтобы раскрыть её понадобится немного времени и терпения. Но потом она с радостью подарит вам свою ласку, любовь и преданность. 

Ася маленькая собачка, весом не более 10 кг. Сейчас ей 2 года, она стерилизована и привита. Ей нужен настоящий любящий хозяин, который никогда не предаст и будет оберегать ее от всех невзгод.

По всем вопросам обращаться по тел. 8-910-160-73-16. Возможна доставка.

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Автор: Оксана Грудинина
сегодня, в 17:59 +11
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