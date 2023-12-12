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  5. «Мебель Черноземья» – качество и доступность – Фотогалерея, фото 9 - MySlo.ru
  6. «Мебель Черноземья» – качество и доступность – Фотогалерея, фото 9 - MySlo.ru
  7. «Мебель Черноземья» – качество и доступность – Фотогалерея, фото 9 - MySlo.ru
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Утро в Туле
12 декабря: Идеальное пиво для новогоднего стола и новый ключ к разгадке жизни на Марсе

12 декабря: Идеальное пиво для новогоднего стола и новый ключ к разгадке жизни на Марсе

Доброе утро! До Нового года осталось 20 дней.  Какие у вас есть воспоминания из детства, связанные с Новым годом? Делитесь в комментариях!

Все спокойно. Сегодня в Туле опять снежно , а температура воздуха будет -6 градусов днем.

В России появилось необычное пиво со вкусом селёдки под шубой, которое вызывает неоднозначные отзывы у тех, кто уже попробовал новинку. Производитель обещает неповторимый вкус благодаря рыбному и овощному бульону, свекле, уксусу и соли в составе напитка. 
 

Несмотря на разногласия в отзывах, новинка уже стала объектом интереса со стороны многих покупателей. Некоторые гурманы уверены, что такое пиво станет отличным дополнением к рыбным блюдам, а другие считают его идеальным напитком для проведения вечеринок. В любом случае, это необычное пиво точно не оставит равнодушными ценителей новых вкусовых ощущений.

Кст, цена новинки составляет примерно 300р.

Сегодня слушаем песню из фильма " Назад в будущее" в исполнении Марти Макфлая.

Ученые обнаружили уникальную доисторическую экосистему на глубине лагуны, расположенной в аргентинской части пустыни Пуна-де-Атакама - месте, которое считается одним из самых сухих и древних на планете. Эта находка представляет собой потенциальное окно в прошлое Земли, так как лагуна, возможно, содержит образцы самых ранних форм жизни на нашей планете.

Исследователи предполагают, что эта экосистема может быть аналогична той, которая некогда существовала на поверхности Марса, когда на нем были озера и реки. Это открытие может пролить свет на то, как могла выглядеть жизнь на Марсе в прошлом и каковы были условия для ее существования.

Ученые отмечают, что для того чтобы подтвердить их предположения о существовании жизни на Марсе, потребуются дополнительные исследования. Однако уже сейчас эта находка является важной вехой в изучении истории нашей планеты и возможных условий для жизни в других мирах.

Недавно портал Capture the Atlas выбрал самые красивые фотоснимки северного сияния за 2023 год. В коллекцию вошли 25 завораживающих фото из 11 различных стран, включая Россию, Австралию, Норвегию и многие другие. Фотографии демонстрируют потрясающую красоту этого природного явления, которое можно наблюдать в полярных широтах. Вот некоторые из них!

Завораживающего настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
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