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Утро в Туле
11 декабря: Объявлен цвет 2024 года и необычный стрит-фуд из Китая

11 декабря: Объявлен цвет 2024 года и необычный стрит-фуд из Китая

Доброе утро! До Нового года остался 21 день. У вас есть какие-то новогодние традиции? Если да-делитесь в комментариях и читайте хорошие новости!

И снова снег. Сегодня в Туле будет небольшой снег, а температура воздуха опустится до -7 градусов.

Институт Pantone выбрал персиковый оттенок “Peach Fuzz” как главный цвет 2024 года. Цвет года призван вдохновлять и влиять на разные сферы жизни, такие как мода, дизайн, архитектура и промышленность. В частности, “Peach Fuzz” символизирует единение, нежность, заботу и сотрудничество. Этот цвет также создает особую связь между нашими чувствами, объединяя вкус, зрение, осязание и обоняние.

Предыдущий цвет года - карминово-красный “Viva Magenta” - был объявлен в декабре 2022. Этот насыщенный оттенок был охарактеризован как мощный, бесстрашный и вдохновляющий на новые идеи.

Цвета года от Pantone играют важную роль в определении трендов и оказывают значительное влияние на различные отрасли промышленности. Они активно используются в дизайне, рекламе, упаковке и маркетинге. Выбор правильного цвета может помочь продуктам и услугам выделиться на рынке и привлечь внимание потребителей.

Песня от немецкого исполнителя, которая произвела фурор в рунете из-за использования мелодии из мультфильма "Крокодил Гена"-Liaze x equal - 2003.

В Китае набирает популярность необычный и весьма острый деликатес - жареный лед с острым соусом, который стал хитом продаж. За порцию этого экзотического блюда покупатели отдают около двух долларов.

Традиционная китайская кухня славится своей любовью к огненным вкусам, и этот новый продукт идеально вписывается в эту тенденцию. Жареный лед представляет собой замороженную воду, которую жарят на сковороде до образования "хрустящей корочки", а затем подают с острым соусом для придания блюду дополнительной остроты.

Возможно, такой кулинарный эксперимент связан с желанием поваром создать контраст температур с помощью горячего льда и острого соуса, чтобы удивить и порадовать свои вкусовые рецепторы.

Новогодняя ёлка – это символ радости и праздника, который наполняет нас ощущением волшебства и чуда. В разных уголках мира эти символы могут иметь различные формы и виды, удивляя своей красотой и оригинальностью. Украшенные яркими игрушками и гирляндами, эти деревья создают атмосферу праздника и дарят незабываемые моменты радости.

Чудесного настроения!

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