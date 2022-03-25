25 марта: дом из «Друзей» выставили на продажу и фото опоссумов на каждый час

Доброе утро! Вот и долгожданная пятница. Рассказывайте в комментариях, как собираетесь провести выходные. А еще не забывайте читать только хорошие новости!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачно с прояснениями и до +11 градусов. В субботу похолодает до +7 градусов и небольшой дождь, а в воскресенье температура воздуха опустится до -2 градусов и со снегом.

На американских сайтах для продажи недвижимости то и дело появляются объявления, посвященные домам из культовых кинофильмов. Теперь на сайте Zillow появилась точная копия жилища главных героев ситкома «Друзья». Ее выставили на продажу за 330 тысяч долларов.

Правда, если персонажи популярного сериала жили в квартире, то в данном случае можно приобрести целый таунхаус. Так что объявленная риелтором цена вовсе не кажется завышенной. Уютный дом находится в техасском городе Хьюстон. Стены внутри здания расписаны в стиле культового сериала. В гостиной можно полюбоваться на изображение нью-йоркской улицы, где жили знаменитые персонажи, а в столовой — тем самым фонтаном из заставки ситкома. Обустройством кухни явно занимался истинный фанат «Друзей», ведь она выглядит точно так же, как в сериале.

Стоит отметить, что остальные комнаты немного не соответствуют заявленной теме. Зато рядом с лестницей красуется еще одна фреска с изображением Росса. Несмотря на обилие отсылок к легендарному ситкому, дом может заинтересовать даже того, кто не является его фанатом. Ведь в таунхаусе есть большой балкон, просторный гараж и даже собственная станция для зарядки электромобиля. Риелтор, занимающийся продажей этого дома, рассказал журналистам New York Post, что объявление вызвало небывалый ажиотаж. Здание было выставлено на продажу 18 марта, и с тех пор риелтор то и дело отвечает на звонки заинтересованных покупателей.

Сегодня слушаем ROSALÍA — CHICKEN TERIYAKI.

На фотографиях опоссумы часто выглядят орущими, но на самом деле в случае опасности они просто широко раскрывают рот и издают негромкие шипящие или рычащие звуки.

Взъерошенные, кричащие в душе животные постоянно находятся в поисках еды — поэтому многие пользователи узнают в опоссумах себя и хотят смотреть на их фотографии каждый день или даже каждый час. Как раз для них существует твиттер @PossumEveryHour. Бот публикует нелепые, милые и смешные снимки опоссумов. За несколько лет работы на аккаунт подписались более 493 тыс. человек.

«Я решила создать аккаунт, когда окончила школу и начала искать работу, — рассказывает владелица аккаунта @ThunderySteak. — Мне было нечем заняться, поэтому я решила проверить, что можно сделать с помощью Microsoft Power Apps (платформа и набор инструментов, позволяющий создавать приложения для бизнеса). Сначала я создала бота, который собирал фотографии лисиц из аккаунта @hourlyFox и отправлял их моему другу».

Затем появилась идея завести собственный аккаунт: «Я сделала бота, который бы публиковал картинки каждый час, к тому времени у меня уже была небольшая база с фотографиями опоссумов. Но как только нашла работу, забыла о проекте. Вспомнила лишь тогда, когда в боте произошла ошибка и мне начали приходить уведомления. Я даже хотела удалить аккаунт, потому что не планировала его вести, но обнаружила там уже более тысячи подписчиков. Так что бот продолжил работать, и вот что из этого вышло».

Косплей — занятие довольно дорогое и требующее множества разных умений по изготовлению костюмов. Но если у вас есть смекалочка и чувство юмора, можно обойтись буквально подручными материалами. Это неоднократно доказывал легендарный косплеер Ануча Саенчарт из Таиланда, который может изобразить из себя вообще всё на свете, используя то, что под руку попадётся.

Хорошего дня и забавного настроения!