28 марта: методика предсказывания победителей «Оскара» и нейросеть для перевода графики в 3D

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И снова зима. Сегодня в Туле снег, а воздух прогреется до +5 градусов.

Этой ночью прошла 94-ая церемония «Оскар». Заветные статуэтки получены, а вот издание The Pudding нашло научный подход, который помогает определить лучший фильм года с вероятностью более 90%. Оказывается, определить победителя можно по кашлю и чиханию.

«Во многих фильмах есть кашель и чихание. Некоторые из них получают премию "Оскар" за лучшую картину. Есть ли здесь связь? Статистическая точка зрения говорит "нет", но наше исследование говорит об обратном. Мы создали модель, способную предсказать победителя в номинации "Лучший фильм" на основе количества сцен с кашлем и чиханием в номинированных фильмах. Это позволило нам не только предсказать победителя этого года с точностью 91,7%, но и определить, что Вигго Мортенсен будет играть роль Бэтмена в будущем», — рассказали авторы концепции.

В ходе исследования авторы идеи проанализировали более 30 тыс. фильмов и отметили, что чихание и кашель есть в 43% из них. При этом среди номинантов на «Лучший фильм» это число возрастает до 64%. По мнению исследователей, это может быть связано с тем, что кашель, например, может сигнализировать о драме или надвигающейся болезни — распространенных моментах в фильмах.

Есть в этой системе один нюанс, который авторы назвали «эффектом Бэтмена». Часто фильмы с актерами, которые в то или иное время играли Бэтмена, не соответствуют «индексу кашля», но все равно могут забрать награду. Например, «Арго» с Беном Аффлеком и Spotlight с Майклом Китоном смогли победить с нулевым уровнем кашля. Исследователи связывают это с тем, что у Бэтмена, как правило, низкий голос, который может сравниться с кашлем.

Сегодня слушаем Oliver Tree — Cowboy Tears.

Технологическая компания Nvidia представила новую технологию, которая может стать большим открытием в области 3D-графики. Компания представила нейросеть Instant NeRF, которая может мгновенно превращать 2D-изображения в 3D-объекты. The Next Web уже окрестил новинку «Полароидом будущего». По словам разработчиков, этот алгоритм можно использовать для создания аватаров и пространств в виртуальном мире, а также для реконструкции объектов в трехмерном виде. О новинке Nvidia рассказала на своем официальном сайте.

«75 лет назад была сделана первая моментальная фотография на камеру Polaroid, это была революционная возможность быстро запечатлеть трехмерный мир в реалистичном двухмерном изображении. Сегодня исследователи искусственного интеллекта работают над противоположной задачей — превратить коллекцию неподвижных изображений в цифровую 3D-сцену за считанные секунды», — пишут представители Nvidia.

Чтобы получить 3D-изображение Instant NeRF понадобится серия снимков объекта, а также информация об углах обзора камер, с которых были сделаны эти фотографии. Дальше — дело техники: нейросеть за долю секунды воссоздаст трехмерный облик изображаемого объекта. «Instant NeRF может стать таким же важным явлением для 3D, как цифровые камеры и формат JPEG для 2D-фотографии, значительно увеличив скорость, доступность и охват 3D-съемки и обмена данными», — говорит Дэвид Любке, вице-президент по графическим исследованиям в Nvidia.

Конечно, каждый любящий хозяин считает своего питомца единственным и неповторимым. Но иногда природа одаривает животных настолько необычными деталями внешности, что их и правда смело можно назвать уникальными! Это и необычный окрас, и таинственно-космические глаза, а некоторые любимцы могут похвастаться даже просвечивающими лапами. Какими ещё чертами могут удивить питомцы?

Хорошего дня и мягкого настроения!