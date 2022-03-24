24 марта: пасхалка из «Ведьмака», которая ждала своего часа 7 лет, и самые тюнингованные тракторы

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«Ведьмак 3: Дикая Охота» — игра, полная пасхалок самых разных типов: от небольших намеков на другие проекты до полноценных побочных квестов. Одну разработчики и вовсе спрятали на семь лет.

Столь долгий промежуток времени понадобился для того, чтобы раскрыть секрет героини дополнения под названием «Кровь и вино». Это второе DLC для «Ведьмака 3», ставшее важным этапом для признанной критиками игры. Дополнение рассказывает историю южного княжества Туссент. Главный герой, как всегда, отправляется туда, чтобы выследить таинственное чудовище, терроризирующее весь регион. Среди персонажей квестов выделяется молодая фрейлина Вивиенна. Девушка скрывает секрет, связанный с магией, — она проклята и по ночам превращается в пугающую птицу.

По сюжету Геральт помогает героине справиться с этим несчастьем. Как сообщает GameRant, сделать это можно двумя способами. В первом случае Вивиенну ждет счастливый конец — ее возлюбленный забирает проклятие на себя, и они продолжают жить в Туссенте. Однако фрейлину можно спасти и по-другому. Если Геральт насовсем избавит ее от темной магии, не перенося проклятие на другого персонажа, девушка лишится жизни через семь лет. Несмотря на это, Вивиенна искренне рада такому раскладу и отправляется путешествовать по миру.

Сняв проклятие вторым способом, игрок сможет встретить героиню в Новиграде. Она поблагодарит Геральта и подарит ему свое перо. Однако, как оказалось, на этом цепочка ее квеста не заканчивается.

Популярный болгарский ютьюбер xLetalis обнаружил, что Вивиенна может умереть по прошествии семи игровых лет. Блогер дождался этого момента и пришел навестить героиню в игре, не забыв продемонстрировать все это своим фолловерам. Правда, ему пришлось немного схитрить. Геймер промотал время с помощью консольных команд. В итоге ютьюбер действительно увидел момент гибели Вивиенны. Разработчики уже прокомментировали находку в коротком интервью для IGN. Они намекнули, что это не последний секрет, который можно обнаружить в популярной игре.

Сегодня слушаем песню Feel My Rhythm k-pop-группы Red Velvet.

В твиттере неожиданно набрал большую популярность тред, в котором пользователь с ником @tubegobbled делится трюками на тракторах. Только ролик с индийским саундтреком и трактористом, который поставил свою машину на задние колеса, набрал более 73 тыс. лайков и 10,2 тыс. ретвитов.

Заголовок треда гласит: «Какое?то нездоровое дерьмо творится в тиктоках индийских фермеров». А в комментариях собраны видео с трюками и вариантами модификации тракторов. Например, один из владельцев поставил на свое транспортное средство стереосистему, а другой, ко всему прочему, прикрепил подсветку и светодиодную вывеску с надписью «Нет фермера, нет еды».

Оказалось, в Индии существует целая субкультура фермеров-гонщиков. Как пишет The Indian Express, движение стало особенно популярным во время протестов в Нью-Дели.

В начале 2021 года состоялся так называемый парад тракторов. Фермеры со всей страны отправились в столицу, чтобы принять участие в массовой акции протеста против сельскохозяйственных реформ. Однако, чтобы добираться до Нью-Дели было веселее и комфортнее, активисты решили улучшить свои тракторы.

Владельцы котов и собак обычно проводят с питомцами столько времени, что прекрасно знают все их привычки и повадки. Но иногда поведение животных оказываются настолько странными и нелепыми, что тут же возникают вопросы. Почему вместо уютного домика коты выбирают совок для мусора? Что заставляет пса смотреть в висящую на стене картину? Каждый раз хозяева безуспешно пытаются разгадать секреты этой логики. Но кажется, это просто невозможно!

Хорошего дня и привычного настроения!