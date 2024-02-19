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Утро в Туле
19 февраля: "Рисомясо" и гонки на лопатах

19 февраля: "Рисомясо" и гонки на лопатах

Доброе утро! Встречаем новую рабочую неделю и бежим читать только хорошие новости. Поехали!

Еще немного зимы. Сегодня в Туле небольшой снег, а температура воздуха опустится до -5 градусов.

Новый продукт питания, который получил название "рисомясо", представляет собой инновационное сочетание говядины и риса. Ученые из университета Ёнсэ в Сеуле разработали этот продукт, который вкусом напоминает говядину с рисом.

Процесс создания рисомяса довольно прост: ученые пересаживают мышечные и жировые стволовые клетки коров в зерна, которые затем выращиваются в чашке Петри. Через десять дней получается розовая каша, которая и является рисомясом.

Этот метод создания мясных продуктов имеет большой потенциал для будущего, так как он позволяет производить мясо без необходимости забивать животных. Рисомясо может стать альтернативой традиционным мясным продуктам и способствовать более устойчивому и экологически чистому производству пищи.

Просыпаемся и поем вместе "Performed by Cynthia Erivo - "Stand Up".

В Пермском крае прошли необычные гонки на лопатах на склоне горнолыжного курорта. В заездах участвовали по 4 человека, где были выявлены лучшие наездники лопат среди мужчин и женщин.

Эти соревнования были впервые проведены в Губахе. Они были оснащены специальной экипировкой, включая шлемы и очки, обеспечивающие безопасность участников. Заезды проводились на время, где участники соревновались в скорости пересечения финишной черты.

Бонни Каррера - специалист по цифровому контенту, который использует нейросети для создания оригинальных образов. Его цель - придать модной индустрии новые впечатления, в том числе и через визуальный аспект.

Красивого настроения!

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сегодня, в 06:00 +1
 
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