  1. Моя Слобода
  2. Блоги
  3. Блоги
  4. Утро в Туле
  5. 10 апреля: бегом через всю Африку и волшебное слово "мяу" - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
блоги
блоги
Регистрация
Утро в Туле
10 апреля: бегом через всю Африку и волшебное слово "мяу"

10 апреля: бегом через всю Африку и волшебное слово "мяу"

Доброе утро! Пробуждаемся, взбадриваемся и торопимся читать только хорошие новости. Поехали!

Смело надеваем шорты и майки.  Сегодня в Туле будет много солнца и до +25 градусов.

Британец Расс Кук стал первым человеком, который смог преодолеть бегом  всю Африку. За 352 дня он пробежал 16,3 тыс. километров, покрывая территорию 16 различных стран.

Его путь был невероятно трудным и опасным. Он пересек тропические леса, горные хребты и даже пустыню Сахара. Во время своего путешествия он столкнулся с множеством препятствий. В Анголе его команду ограбили, угрожая пистолетом, а в Конго они были удержаны вооруженными мачете местными жителями.

Расс признался, что его поход через Африку был не только физическим испытанием, но и способом борьбы со своими внутренними "демонами". Он рассказал, что решился на этот вызов, чтобы побороть зависимости от алкоголя и азартных игр, с которыми он боролся многие годы.

Это путешествие изменило его жизнь навсегда и превратилось в источник вдохновения для многих людей по всему миру.

Сегодня слушаем Secret Service — Ten O'Clock Postman.

Филиал шведской компании в Малайзии запустил интересную акцию, где клиенты могут получить бесплатные угощения и другие приятные сюрпризы, просто выполнив задание в виде мяуканья.

Каждый посетитель, произнося три "мяу" подряд, может получить бесплатное мороженое в кофейне IKEA. Также компания представила лампу, которая зажигается после трех мяуканий, создавая веселую и интерактивную атмосферу в магазине.

Эта необычная акция помогает привлечь внимание посетителей и создать позитивный опыт покупок. Креативный подход IKEA к маркетингу удивляет, делая покупки не только функциональными, но и веселыми.
 

Художник Дилан Якоб - настоящий мастер карандашного рисунка, известный своими невероятно реалистичными портретами. В его работах портреты карандашом настолько похожи на фотографии, что иногда сложно отличить их друг от друга. Он умело передает не только внешние черты лица, но и эмоции и чувства, что делает его работы уникальными.

Запоминающегося настроения!

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
Автор:
сегодня, в 06:00 0
9 апреля: сладкие наушники и художник из зоопарка
9 апреля: сладкие наушники и художник из зоопарка
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.