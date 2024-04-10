10 апреля: бегом через всю Африку и волшебное слово "мяу"

Доброе утро! Пробуждаемся, взбадриваемся и торопимся читать только хорошие новости. Поехали!

Смело надеваем шорты и майки. Сегодня в Туле будет много солнца и до +25 градусов.

Британец Расс Кук стал первым человеком, который смог преодолеть бегом всю Африку. За 352 дня он пробежал 16,3 тыс. километров, покрывая территорию 16 различных стран.

Его путь был невероятно трудным и опасным. Он пересек тропические леса, горные хребты и даже пустыню Сахара. Во время своего путешествия он столкнулся с множеством препятствий. В Анголе его команду ограбили, угрожая пистолетом, а в Конго они были удержаны вооруженными мачете местными жителями.

Расс признался, что его поход через Африку был не только физическим испытанием, но и способом борьбы со своими внутренними "демонами". Он рассказал, что решился на этот вызов, чтобы побороть зависимости от алкоголя и азартных игр, с которыми он боролся многие годы.

Это путешествие изменило его жизнь навсегда и превратилось в источник вдохновения для многих людей по всему миру.

Сегодня слушаем Secret Service — Ten O'Clock Postman.

Филиал шведской компании в Малайзии запустил интересную акцию, где клиенты могут получить бесплатные угощения и другие приятные сюрпризы, просто выполнив задание в виде мяуканья.

Каждый посетитель, произнося три "мяу" подряд, может получить бесплатное мороженое в кофейне IKEA. Также компания представила лампу, которая зажигается после трех мяуканий, создавая веселую и интерактивную атмосферу в магазине.

Эта необычная акция помогает привлечь внимание посетителей и создать позитивный опыт покупок. Креативный подход IKEA к маркетингу удивляет, делая покупки не только функциональными, но и веселыми.



Художник Дилан Якоб - настоящий мастер карандашного рисунка, известный своими невероятно реалистичными портретами. В его работах портреты карандашом настолько похожи на фотографии, что иногда сложно отличить их друг от друга. Он умело передает не только внешние черты лица, но и эмоции и чувства, что делает его работы уникальными.

Запоминающегося настроения!